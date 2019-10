Prezzi benzina | diesel e gpl | tutto fermo sulla rete carburanti

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Nessuna variazioneitaliana: nessuna compagnia è intervenuta oggi suiraccomandati. Anche sul territorio non si registrano particolari variazioni. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservadel Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self dellaresta a 1,580 euro al litro con i diversi marchi che vanno da 1,576 a 1,597 euro/litro (no logo 1,563). Il prezzo medio praticato dela 1,471 euro/litro con le compagnie che passano da 1,471 a 1,487 euro/litro (no logo 1,457). Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato è di 1,717 euro/litro, con gli impianti che vanno da 1,676 a 1,782 euro/litro (no logo 1,614), mentre per illa media è di 1,610 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie compresi tra 1,579 e 1,690 ...

