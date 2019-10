Meghan | il gesto contro il protocollo E con Kate sempre più distanti

Fonte : dilei

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Non è un periodo particolarmente semplice, questo, perMarkle. La moglie del principe Harry, nonostante la maternità che l’ha resa felice, deve affrontare numerose critiche da parte dei sostenitori diMiddleton e non solo. Gli attacchi, provenienti anche da alcuni tabloid sono stati numerosi. Una situazione ormai insostenibile, che ha costretto lo stesso Harry ad intervenire direttamente per placare gli animi e per chiedere una tregua e che ha fatto esploderein lacrime. Durante un’intervista per ITV News at Ten, la duchessa di Sussex ha raccontato quanto sia pesante vivere costantemente sotto pressione, soprattutto da quando è entrata a far parte della famiglia reale. Una vera e propria sfida quotidiana estremamente impegnativa, dovuta soprattutto al rapporto conflittuale con i media. L’intervista, però, invece di placare gli animi ha alimentato il fuoco e, stando ...

