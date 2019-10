“Finché morte non ci separi” è l’horror da guardare adesso

Fonte : wired

(Di giovedì 24 ottobre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=hneSjVtzrRs Dell’odio per i ricchi nella storia umana non c’è mai stata scarsità, eppure il cinema recentissimo – specie quello violento e quello di paura, in cui i nemici sono più odiosi – sta affondando le mani in modo particolare nei personaggi negativi e abbienti, nonché anche più contenti di vedere gli altri soffrire e morire. Dietro tantissimi survival horror ci sono le classi ricche, ritratte come una massa unica, spietata, insensata, inumana; dietro La notte del giudizio, ad esempio, ci sono gli strati più che borghesi della società che si possono permettere difese e armi e hanno in antipatia i poveri, gli afroamericani, i barboni e gli emarginati. E anche qui, in Finchènon ci separi – esce nelle sale il 24 ottobre – c’è una grandissima famiglia molto ricca a fare da minaccia, i cui membri sono coinvolti in un gioco rituale, e ridicoli ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Scordatevi il salto sociale: la recensione di Finché morte non ci separi - LEEpedrazzi : Scordatevi il salto sociale: la recensione di Finché morte non ci separi - badtasteit : Finché morte non ci separi, ecco una #clip italiana dal film in uscita oggi nei cinema -