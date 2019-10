Cosa nasconde Diego ne L’Isola di Pietro 3? I fan ancora in crisi per la morte di

Il Segreto Anticipazioni 19 ottobre 2019 : Cosa nasconde Lola? Prudencio cerca di scoprirlo : Lola chiede a Prudencio di annullare l'ordine fatto per il suo matrimonio. L'Ortega sospettoso, cerca di capire perché la ragazza si comporta in modo strano.

MotoGp – Domenicali non si nasconde : “Lorenzo? QualCosa si è mosso - ma poi…” : Claudio Domenicali ed il tanto chiacchierato ritorno di Lorenzo in Ducati: le parole dell’ad del Team di Borgo Panigale I piloti della MotoGp si godono una settimana di pausa dopo il Gp della Thailandia, che ha incoronato Marquez campione del mondo per l’ottava volta in carriera, prima di tornare in pista, in Giappone. In attesa di volare in terra giapponese, i ducatisti sono stati protagonisti al Festival dello Sport di ...

L'Isola di Pietro 3 - trama prima puntata : Caterina capisce che Diego le nasconde qualCosa : L'Isola di Pietro, con protagonista Gianni Morandi, andrà in onda venerdì 18 ottobre alle ore 21:20 circa su Canale 5 con la prima puntata della terza stagione, la quale si preannuncia ricca di colpi di scena per i personaggi. Scendendo nei dettagli, le anticipazioni rivelano che dottor Pietro Sereni, durante una corsa mattutina ritroverà una neonata abbandonata. Intanto, dopo una lunga partenza, dalla meravigliosa isola sarda faranno ritorno a ...

Un posto al sole anticipazioni : Cosa nasconde CINZIA? : A Un posto al sole la ritrovata serenità di Guido Del Bue (Germano Bellavia) – che finalmente è riuscito a ricostruire la sua famiglia – non può definirsi completa per due motivi: il primo è dato dall'”incomprensibile” nervosismo del figlio Vittorio (Amato D’Auria), riguardo al quale il nostro simpatico vigile ignora la complicata situazione sentimentale in corso di svolgimento. La seconda causa di turbamento è ...

Upas anticipazioni all'11 ottobre : Mariella indaga per scoprire Cosa nasconde Cinzia : Nei prossimi episodi di Upas, verrà dato ampio spazio alla simpatica coppia formata da Guido e Mariella. Il settimanale Telepiù ha svelato che i due si troveranno, loro malgrado, coinvolti in un piccolo giallo dai toni però decisamente leggeri. Mariella, stufa della morosità di Cinzia, deciderà di indagare sulla donna per capire se davvero non possa permettersi di pagare l'affitto della casa, che un tempo apparteneva a donna Lucia. La Altieri ...

Stranger Things 4 - Cosa si nasconde nell'enigmatico teaser? - : Mariangela Garofano A poche ore dall'uscita del primo teaser della quarta stagione ambientata negli anni 80 e divenuta ormai un cult, i fan sono impazziti nel cercare indizi riguardo ai pochi secondi di video che annunciano il ritorno dei ragazzi di Hawkins A poche ore dalla misteriosa immagine dell’orologio capovolto, finalmente arriva la notizia: Stranger Things 4 è una realtà. Nella giornata del 30 settembre sui canali ufficiali ...

UNA VITA / Anticipazioni 30 settembre : Trini continua a mentire - che Cosa nasconde? : Una VITA, Anticipazioni puntata del 30 settembre, cos'ha Trini? Lucia decide di sdebitarsi con Padre Telmo e si offre per cercare una domestica per il prete

Una Vita/ Anticipazioni 27 settembre : Cosa nasconde padre Telmo? : Una Vita, Anticipazioni 27 settembre: Liberto rischi la Vita mentre Lucia fa i conti con i suoi dubbi e ne parla con Telmo, qual è la verità?

Un esperto di linguaggio del corpo spiega Cosa si nasconde dietro lo sguardo di Greta a Trump : Dura tutto una manciata di secondi. Greta Thunberg è in piedi, pronta a fare il suo ingresso al summit sul clima delle Nazioni Uniti a New York, quando a un certo punto si palesa Donald Trump, e le passa di fronte. Emozioni diverse si alternano sul volto dell’attivista svedese nel trovarsi quasi faccia a faccia con l’uomo che ha definito il cambiamento climatico una “fake news”. La scena circola ...

La strada di casa 2 - spoiler : Cosa nasconde Concetta? Parla l’attrice : Anticipazioni La strada di casa 2, Roberta Caronia: “Concetta nasconde una grande umanità” La strada di casa 2 è andato in onda settimana scorsa e ha vinto la serata con quasi 4 milioni di telespettatori (in forte calo rispetto alla prima stagione, ndr), ma cosa dobbiamo aspettarci dalle prossime puntate? E, in particolare, di Concetta, il personaggio interpretato da Roberta Caronia? È proprio quest’ultima, in ...

Una Vita Anticipazioni 23 settembre 2019 : Telmo indaga su Lucia - Cosa nasconde la cugina di Celia? : Telmo, appena arrivato a Calle Acacias, comincia a indagare su Lucia. Il sacerdote ha ricevuto il preciso compito di scoprire la verità sulla bella cugina di Celia.

Matteo Salvini - "qualCosa da nascondere" nel passato di Conte : il passaggio che pochi hanno considerato : C'è un passaggio nell'ormai consueta diretta social di Matteo Salvini che molti hanno sottovalutato. Sabato, tra un attacco all'ex ministro dell'Economia Giovanni Tria ("È lui uno dei motivi per cui non c'è più il governo") e una bordata sull'immigrazione (tornerà a Lampedusa per "lottare fino in fo

La Strada di Casa 2 - diretta prima puntata : Cosa nasconde Lorenzo? : Ritorno a Cascina Morra: parte questa sera, martedì 17 settembre 2019, alle 21:25, su Raiuno, la seconda stagione de La Strada di Casa, che tanto bene aveva fatto in termini di ascolto durante la prima stagione di due anni fa. A tenere le fila dei nuovi episodi, co-prodotti da Rai Fiction e Casanova Multimedia, sarà ancora Alessio Boni, nei panni del protagonista Fausto Morra. La Strada di Casa 2, le ...

Xiaomi Mi 9T Pro viene fatto a pezzi in video : ecco Cosa si nasconde sotto la sua scocca : Così come avviene per tutti gli smartphone più popolari, anche il Redmi K20 Pro è finito nelle mani di JerryRigEverything, che ha pubblicato un video teardown L'articolo Xiaomi Mi 9T Pro viene fatto a pezzi in video: ecco cosa si nasconde sotto la sua scocca proviene da TuttoAndroid.