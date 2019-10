California al buio | imposto blackout per prevenire altre fiamme | gli incendi

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Nuovisono scoppiati in, dove ai cittadini è statoun nuovoperle. Centinaia di persone sono state costrette a fuggire dalla regione vinicola nel nord dellaquando è divampato l’o, alimentato dai venti. Le autorità hanno ordinato a tutta la comunità di Geyserville di evacuare dopo che l’o nella contea di Sonoma, a nord di San Francisco, è cresciuto sino a 39 km quadrati. Intanto, la Pacific Gas and Electric Corp ha interrotto l’elettricita’ a quasi mezzo milione di persone mercoledi’ pomeriggio. Si tratta del secondo massiccioin due settimane, che può interessare sino a 17 contee. L'articoloalper: gliimperversano, persone in fuga Meteo Web.

