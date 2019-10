Sandro Gozi | clamoroso dietrofront | Mi dimetto dal governo francese Cosa c' è

Sandro Gozi si dimette dall’incarico nel governo francese dopo la notizia delle sue consulenze per Malta : “Strumentalizzazioni” : Sandro Gozi, ex sottosegretario italiano e attuale responsabile per gli Affari europei nel gabinetto del primo ministro francese, Edouard Philippe, ha deciso di dimettersi dopo che nei giorni scorsi, in seguito a un’inchiesta di Le Monde e Times of Malta, era emerso che non stava solo lavorando per l’esecutivo francese, ma forniva consulenze anche per La Valletta. “Da lunedì scorso, sono nuovamente oggetto di rivelazioni di stampa ...