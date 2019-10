Premio Giovani ricercatori SIMI M Condorelli a giovane ricercatrice del

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) L'Aquila - La dott.ssa Rita Del Pinto, dottoranda di ricerca del Dipartimento MESVA ha ricevuto il prestigioso"Mario" per un lavoro e un articolo” Poor oral health and blood pressure control among US hypertensive adults: Results from the national health and nutrition examination survey 2009 to 2014” che già prima aveva avuto l'attenzione e il plauso della ricerca internazionale. Questo lavoro ha avuto come partner, nell'intensa collaborazione, l’area odontoiatrica e quella medica del dipartimento MESVA. Il risultato di tale collaborazione interdisciplinare ha mostrato come la strada della medicina traslazionale, iniziata nel Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente (MESVA), grazie alla Prof.ssa Maria Grazia Cifone e perseguìta anche dall'attuale ...

