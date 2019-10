Nadal-Federer | tanto amici ma… dov’è l’invito per il matrimonio? Roger ammette | “non sono

Rafael Nadal si sposa - Roger Federer : “Non sono stato invitato al matrimonio” : Il campione di tennis Rafael Nadal si è sposato con la sua fidanzata storica Maria Francisca Perello. Un matrimonio da favola, con tantissimi ospiti vip: dagli sportivi Alex Corretja, David Ferrer, Albert Costa, Carlos Moya, il cestista Nba Pau Gasol, fino al cantante Enrique Iglesias. Tra questi però non c’era Roger Federer, il tennista svizzero suo grande rivale in campo. La sua assenza non è passata inosservata ed è stato lui stesso poi ...

Rafa Nadal e Xisca Perello si sono sposati! Nozze blindate - 350 invitati e niente cellulari : ma dov’è Roger Federer?! : Rafa Nadal e Xisca Perello si sono sposati: il tennista ha detto ‘sì’ alla storica compagna davanti a 350 invitati in una cerimonia blindata. Assente l’amico/rivale Roger Federer Rafa Nadal e Maria Francisca Perello si sono sposati. Il tennista maiorchino si è unito in matrimonio con la storica compagna, con la quale era fidanzato dal 2005, in una cerimonia blindata (vietato anche l’uso dei cellulari) a Sa ...

Federer vuole fare il maestro all’Accademia di Nadal. E la scuola gli chiede… il curriculum : Professor Federer, Preside Nadal. L’accademia dei sogni esiste già, a Manacor. La combo in cattedra poi non è nemmeno così un’utopia. Roger Federer, che non ha ancora voglia di smettere, ha però già delineato la sua idea di futuro: insegnare tennis. Per cui quando Nadal lo ha definito sui social “il fenomeno dello sport come stile di vita”, il campione svizzero ha immediatamente rilanciato: “Vorrei insegnare ai ...

Tennis - Roger Federer : “Quando smetterò mi piacerebbe insegnare ai giovani - magari nell’accademia di Nadal” : Roger Federer si avvicina alla conclusione del suo 2019 ma, come spesso gli capita negli ultimi tempi, tutti i discorsi che lo riguardano vanno a puntare sul post-carriera. La stagione 2020 sarà davvero l’ultima per il 20 volte vincitore di tornei del Grande Slam? Lo svizzero per il momento ha annunciato che la sua volontà sarà di giocare sia le Olimpiadi di Tokyo che il Roland Garros, come accaduto nel 2019, quando venne eliminato da Rafa ...

Buffon : 'Non amo l'idolatria : Messi è Federer - Cristiano Ronaldo come Nadal' : La Juventus, dopo un inizio non ideale dal punto di vista del gioco, è riuscita ad assimilare l'alchimia di Sarri, nonostante, come sottolineato dal tecnico toscano, ci siano ancora margini di miglioramento. La vittoria contro l'Inter per 2 a 1 grazie ad una grande prestazione di tutti i giocatori porta al primo posto i bianconeri che affrontano la sosta con maggior consapevolezza e tranquillità rispetto al mese di settembre. Uno dei riferimenti ...

Tennis – Dall’Inter ai problemi fisici - Fognini sincero : “l’ipotesi di operarmi c’è! E su Federer e Nadal alla Laver Cup…” : Fabio Fognini, l’esperienza alla Laver Cup, i problemi fisici e l’inizio super della sua Inter: le parole del numero 1 del Tennis azzurro E’ un Fognini soddisfatto e carico, quello rientrato a Genova dopo l’avventura splendida alla Laver Cup. Il numero 1 del Tennis italiano si è aggiudicato l’importante competizione insieme al Team Europa e oggi ospite di “Regolandia” all’ospedale G Gaslini, ...

Tennis - Laver Cup 2019 : forfait di Rafael Nadal dalla terza giornata! Niente doppio con Federer - al suo posto Tsitsipas e Thiem : Non ci sarà un altro 2017: Rafael Nadal è costretto a dare forfait per la terza giornata della Laver Cup a causa di un problema a un polso. Svanisce, dunque, la seconda possibilità di vedere lo spagnolo e Roger Federer assieme in doppio, dopo la celebre occasione di due anni fa, così come non vedremo l’iberico giocare di nuovo in singolare. Nadal, assieme al collega svizzero, avrebbe dovuto affrontare la coppia americana (e ben collaudata) ...

LIVE Laver Cup 2019 - giornata finale in DIRETTA : l’Europa punta al tris con Federer e Nadal : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata della Laver Cup 2019, la competizione che mette di fronte l’Europa al Resto del Mondo. Si riparte con l’Europa in vantaggio per 7-5, ma oggi ogni vittoria vale tre punti e dunque può ancora succedere di tutto. Si comincia alle ore 12.00 ed è il momento più atteso di tutta la Laver Cup 2019. Nel doppio Team Europe ...

LIVE Laver Cup 2019 in DIRETTA : Roger Federer e Rafael Nadal in scena a Ginevra : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il Maestro e l’Allievo vincono il doppio contro Shapovalov-Sock–Tsitsipas prima domina, cade e poi ritorna: Fritz perde al super tie-break-All’esordio, Fabio Fognini perde contro Jack Sock–Il primo match è subito al cardiopalma: Thiem batte Shapovalov al terzo set Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del terzo singolare maschile della seconda giornata ...

VIDEO Laver Cup 2019 - Federer e Nadal fanno da allenatori a Fabio Fognini! : Esordio con sconfitta per Fabio Fognini in Laver Cup: l’azzurro, schierato da Bjorn Borg contro Jack Sock (USA) nella sfida tra Europa e Resto del Mondo ha perso dallo statunitense con lo score di 6-1 7-6 (3). Le telecamere di Supertennis, durante un cambio di campo, hanno immortalato una scena che solo questo tipo di competizioni può dare, con lo svizzero Roger Federer e lo spagnolo Rafael Nadal a dare consigli all’azzurro. Di ...

Laver Cup – Federer e Fognini prendono in giro Nadal : lo scherzo alle sue spalle diventa virale! [VIDEO] : Tutto pronto per la Laver Cup, l’atmosferta nel Team Europa è… goliardica! Federer e Fognini prendono in giro Nadal alle sue spalle: il video diventa subito virale La stagione tennistica si avvia verso la fine e i top player si prendono qualche giorno di relax in vista degli ultimi impegni dell’anno. Uno degli eventi più attesi del finale di stagione è sicuramente la Laver Cup, il torneo che mette di fronte Team Europa e ...

Tennis - Laver Cup 2019 : Nadal e Federer guidano il Team Europe. Il Team World si aggrappa a Kyrgios : Terza edizione della super sfida Europa-Resto del Mondo. Il meglio del Tennis si incontra Ginevra per la Laver Cup 2019, in programma dal 20 al 22 settembre. Una super sfida a squadre, tra i migliori Tennisti del Vecchio Continente e quelli del resto del Mondo. Finora ha sempre vinto l’Europa e per il terzo anno consecutivo ci sarà Roger Federer. Lo svizzero non ha mai mancato finora un appuntamento con questa competizione e sarà ancora ...

Tennis - parla Roger Federer : “Già programmato il 2020 con le Olimpiadi. Rispetto tra me e Nadal è enorme” : Momento importante della stagione per quanto riguarda il Tennis. Sono terminati gli Slam, ma c’è ancora spazio per appuntamenti fondamentali come la Laver Cup, che anno dopo anno sta coinvolgendo sempre più pubblico, e le ATP Finals. Uno dei più attesi non può che essere Roger Federer, che agli US Open ha deluso, anche colpito dai consueti dolori alla schiena. L’elvetico è stato intervistato dal quotidiano Tages Anzeiger, il primo ...

Ranking ATP – Djokovic saldo al comando - Nadal e Federer alle sue spalle : Fognini e Berrettini ‘annusano’ la top ten : Tutto invariato nella top ten, Fognini e Berrettini restano invece tra i primi quindici preparando l’assalto a Bautista Agut Non cambia la classifica ATP al termine della settimana dedicata ai play-off di Coppa Davis, in test si conferma dunque Novak Djokovic per la 45ª settimana consecutiva, la 269ª complessiva che lo vede al quarto posto all-time a una settimana da Ivan Lendl. Sono 600 i punti di vantaggio su Rafa Nadal, seguito da ...