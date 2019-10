Ha organizzato l' omicidio dell' ex fidanzato | Deve morire | scriveva al nuovo

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Aveva pianificato tutto. Fino all’ultimo momento. Si scambiava messaggi con ilcompagno per organizzare l’’ex. Come riporta il Corriere, ad aver architettato il piano è stata Marina Spinelli, la 19enne che aveva raccontato ai carabinieri di non avere niente a che fare con l’aggressione avvenuta il 15 settembre a Monza. Quella domenica pomeriggio al giardini di San Rocco il 27enne che negli anni precedenti aveva avuto una relazione con la Spinelli è stato colpito ripetutamente da due ragazzi ed è riuscito a salvarsi soltanto grazie all’arrivo tempestivo dei soccorsi. Accanto a lui, fingendosi incredula per quello che stava accadendo, c’era proprio la 19enne. Interrogata dalle forze’ordine dirà di non sapere nulla e darà la colpa alcompagno, ossessionato dalla ...

