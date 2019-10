Gozi lascia incarico governo francese

Sandro,ex sottosegretario italiano alla presidenza del Consiglio, si è dimesso dall'di consulente del premier, Philippe. "Da lunedì scorso, sono nuovamente oggetto di rivelazioni di stampa che hanno come unico intento quello di minare il mio impegno e le mie nuove attività professionali". Per questosi è dimesso "per evitare strumentalizzazione politiche, vista anche situazione europea". Secondo Le Monde e Times of Maltaaveva in essere dei contratti di consulenza anche con Muscat.(Di mercoledì 23 ottobre 2019)