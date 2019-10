Genova | 4 persone in ospedale per presunto avvelenamento da funghi | 50enne è grave

La Guardia Costiera al 59° Salone Nautico di Genova - il bilancio dell’estate 2019 : salvate 2.205 persone in mare [FOTO] : Quest’oggi a Genova, nella cornice della 59esima edizione del Salone Nautico, dopo l’inaugurazione e la visita allo stand della Guardia Costiera della Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Paola De Micheli, la Guardia Costiera ha incontrato la Stampa per fare il bilancio sull’attività estiva e sulle azioni intraprese a tutela dell’ambiente marino e costiero. Alla presenza del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, ...