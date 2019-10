Aperitivo romano per Matteo Salvini e Francesca Verdini

Fonte : newscronaca.myblog

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Passeggiano mano nella mano, si sorridono e si guardano dritto negli occhi: trale cose vanno a gonfie vele e si vede. Insieme alla Festa del Cinema di Roma, la coppia si concede unall’aperto a base di bruschette e vino rosso. La bella 26enne ha un look intrigante, con jeans strappati e top dall’ampia scollatura sulla schiena. Il leader della Lega non ha occhi che per lei…

valeria21602823 : Da Discover su Google -