Venezia | spacciava droga in un b&b | in manette 20enne albanese

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 22 ottobre 2019) Federica Grippo La Polizia Locale diha arrestato un cittadinodi origini albanesi: il giovane aveva stabilito una vera e propria base di spaccio in un b&b dove riceveva abitualmente i suoi clienti La Polizia Locale diha tratto in arresto undi origini albanesi per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane straniero aveva stabilito una vera e propria base di spaccio diall'interno di un b&b di Favaro Veneto, nei pressi di. Lo spacciatore è stato tenuto sotto controllo dai poliziotti per diverso tempo prima di essere definitivamente catturato e arrestato. Nel corso delle indagini gli agenti hanno appurato che ilincontrava nei fine settimana diverse persone che si recavano presso un b&b della zona in auto o in moto. L'incontro durava solo pochi istanti, poi i clienti andavano via in fretta, mentre il pusher ...

