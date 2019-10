The Legend of Heroes | Trails of Cold Steel III è finalmente disponibile per PS4

The Legend of Heroes Trails of Cold Steel III disponibile su PS4 : NIS America è felice di annunciare che The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III è ora disponibile per PlayStation®4 in Nord America ed Europa! Il gioco sarà disponibile in Australia e in Nuova Zelanda il 29 ottobre. É trascorso quasi un anno e mezzo dalla guerra civile di Erebon e da allora molte cose sono cambiate. Dopo le mutevoli posizioni dei paesi sulla politica interna dell’Impero e dopo i ...

Arturo Brachetti - la leggenda del trasformismo torna in scena con “Solo - The Legend of quick change” : A grande richiesta Arturo Brachetti, la leggenda del trasformismo, dal 19 ottobre torna in scena per la quarta stagione consecutiva con il suo one man show SOLO, the Legend of quick change, finora applaudito da oltre 300.000 spettatori in Europa. Brachetti, che nel 2019 festeggia 40 anni di successi internazionali, ancora una volta lascia il pubblico a bocca aperta. In SOLO apre le porte della sua casa, fatta di ricordi e di fantasie; una casa ...

Electronic Arts accusata di aver violato due brevetti con Apex Legends e AnThem : Due dei titoli più importanti pubblicati da EA negli ultimi mesi, Apex Legends e Anthem, a quanto pare potrebbero aver infranto l'utilizzo di alcuni brevetti.La Stone Interactive Venture (SIV) ha registrato una causa legale contro EA nella corte distrettuale del Texas lo scorso mese, nella quale accusa il colosso di aver infranto l'utilizzo dei brevetti US7593864B2 e US8516473B2, registrati presso l'United States Patent and Trademark Office. La ...

The Legend Of Zelda : Link’s Awakening - un ottimo remake del gioco del ’93 con musiche poetiche ed una grafica molto particolare : Nel lontano 1993 il mercato dei videogames era letteralmente preso d’assalto da titoli destinati alla leggenda, DOOM, Ridge Racer, Starfox, Secret of Mana, Day of the Tentacle e tantissimi altri… In questa annata particolarmente prolifica Nintendo decideva di creare una piccola perla, prendendo tutto quello che era stato fatto di buono con il nome Zelda e di plasmarlo dentro una piccola cartuccina grigia, facendo nascere cosi The Legend of ...

The Legend of Zelda Link's Awakening è da record in Europa con 430.000 copie vendute in tre giorni : 100 al minuto : The Legend of Zelda: Link's Awakening segna il grande ritorno in una veste completamente rivista e rinnovata su Switch di una delle opere storiche della serie. Un remake del quarto capitolo del franchise uscito originariamente sul primo Game Boy nell'ormai lontano 1993.Attraverso un comunicato, accompagnato anche da un trailer dedicato alle reazioni della critica, Nintendo ha rivelato i grandissimi risultati dell'esclusiva Switch:"The Legend of ...

The Legend of Zelda : Link's Awakening debutta in prima posizione nella classifica software italiana : The Legend of Zelda: Link's Awakening, rifacimento per Switch dello storico titolo del 1993, è partito subito forte e si è aggiudicato la prima posizione nella classifica software italiana al debutto.Il podio è chiuso da eFootball PES 2020 di Konami e dall'apprezzato Borderlands 3 di Gearbox.NBA 2K20 scende dalla terza alla sesta posizione, mentre Rainbow Six Siege torna in top 10 risalendo dalla diciottesima alla settima posizione.Leggi altro...

Death Stranding e The Legend of Zelda Breath of the Wild si incontrano in una splendia immagine : The Legend of Zelda Breath of the Wild è stato uno dei giochi più apprezzati per Nintendo Switch, mentre l'attesissimo Death Stranding si appresta ad arrivare su PS4 nel mese di novembre.Il gioco di Hideo Kojima è recentemente entrato nella fase gold e, forse per celebrare questo traguardo, un utente Reddit ha deciso di realizzare una curiosa immagine crossover che unisce Death Stranding e The Legend of Zelda Breath of the Wild.Il risultato ...

The Legend of Zelda : Link's Awakening domina la classifica software UK : I dati di vendita retail del Regno Unito per la settimana che termina il 21 settembre sono ora disponibili, per gentile concessione di UKIE / Gfk Chart-Track, e il remake di The Legend of Zelda: Link Awakening per Switch è entrato nelle classifiche in pole position assicurandosi la prima posizione. Il remake, inoltre, è il più grande lancio di Zelda dello studio Grezzo nel Regno Unito, e ha superato Majora's Mask 3D e Ocarina of Time 3D, ...

The Legend of Zelda : Link's Awakening - Miyamoto ha avuto l'idea di inserire un editor di dungeon in stile Mario Maker : Se avete acquistato The Legend of Zelda: Link's Awakening saprete sicuramente che all'interno del remake è presente una simpatica funzionalità di editor dei dungeon che, a quanto pare, è stata voluta da Miyamoto durante una discussione con Eiji Aonuma.All'interno di una e-mail infatti, il produttore di Zelda, Aonuma, ha spiegato che Shigeru Miyamoto gli aveva chiesto di portare lo stile di gioco di Mario Maker all'interno di Zelda. Egli ha ...

The Legend of Zelda : Link’s Awakening - i capolavori non invecchiano : Pubblicato nel ’93 per Game Boy, Link’s Awakening è stato un capitolo amatissimo e celebrato della serie di The Legend of Zelda. Giustamente, diremmo, vista la sua abilità di coniugare nel piccolo schermo a cristalli liquidi dell’epoca tutto il fascino, la potenza e la bellezza di un brand che già era un caposaldo per tutti i giocatori Nintendo. Chiedetelo a chiunque, e vi dirà che difficilmente al tempo si era visto un titolo ...

Alle 16 un'imperdibile diretta con The Legend of Zelda : Link's Awakening : Tra poco tornano le dirette di Eurogamer.it! Questo pomeriggio ci focalizzeremo su The Legend of Zelda: Link's Awakening da poco sbarcato su Nintendo Switch.Il gioco è stato già recensito sulle nostre pagine e, a quanto pare, questo remake omaggia a dovere un pezzo di storia e soddisfa sia i veterani che i nuovi arrivati.A partire dAlle ore 16, potrete seguire la diretta di The Legend of Zelda: Link's Awakening in compagnia di Luca Del ...

The Legend of Zelda : Link's Awakening - recensione : Quella di Link's Awakening è una delle storie più affascinanti e per molti versi atipiche in seno alla secolare saga di The Legend of Zelda, a Nintendo, e al medium videoludico tutto. A partire da una genesi difficile e travagliata, ma al contempo pregna di tenacia, estro e creatività. L'iniziale opposizione del maestro Miyamoto alla visionaria proposta del giovane game designer Takeshi Tezuka, tarpò inizialmente le ali ad un progetto che ...

The Legend of Zelda : Link's Awakening torna a mostrarsi nel trailer dedicato alla storia : Tra i giochi più attesi quest'anno su Nintendo Switch troviamo The Legend of Zelda: Link's Awakening, che approderà sull'ibrida tra pochissimo.In vista del lancio, Nintendo ha pubblicato un nuovo breve trailer dedicato al gioco focalizzato sulla storia.Per chi non lo sapesse, in The Legend of Zelda: Link's Awakening i giocatori potranno esplorare una reimmaginata isola di Koholint in uno dei capitoli più amati della famosa serie.Leggi altro...