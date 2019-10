Juventus | Sarri | “Bravi a non perdere la testa | abbiamo fatto 28 tiri in porta e il

Joya doppia per Sarri - Dybala ribalta la Lokomotiv Mosca : la Juventus delude ma ‘vede’ la qualificazione : L’attaccante argentino salva la Juventus contro la Lokomotiv Mosca, ribaltando in due minuti il gol del vantaggio dei russi arrivato nel primo tempo Paulo Dybala evita alla Juventus una serata amarissima, che avrebbe potuto davvero complicare la corsa verso gli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri deludono per settantasette minuti, andando sotto nel punteggio nel primo tempo dopo il gol di Miranchuk, prima di ribaltare ...

Juventus - Pjanic e i primi mesi con Sarri : “Voleva tutto e subito” : Juventus – Il giorno dopo il vittorioso match con il Bologna Miralem Pjanic si è concesso ai microfoni di Sky Sport, rilasciando importanti dichiarazioni. Al centro delle riflessioni del centrocampista l’approccio di Sarri al club bianconero. Juventus, Pjanic su Sarri: “Voleva tutto e subito” “Sarri probabilmente voleva tutto e subito, ma ci vuole un po’ di tempo anche se si vede già tanto delle sue idee e del ...

Juventus - Sarri sorride : due recuperi importanti in vista della Champions : Juventus – Primo posto in classifica mantenuto ed una vittoria in più per Sarri. Ora la nuova Juve si prepara al ritorno in Champions league. Il tecnico toscano avrà a disposizione una squadra in forma e con qualche recupero importante. Fuori Chiellini per tutta la stagione, Sarri ha dovuto fare a meno anche di Douglas Costa, Danilo, De Sciglio ed a sprazzi anche di Ramsey. Il terzino brasiliano è pienamente recuperato e ci sono novità ...

Juventus - Sarri : 'A fine partita i giocatori mi hanno detto che si sono divertiti' : Ieri sera la Juventus ha ottenuto un'altra importante vittoria contro il Bologna, imponendosi per 2-1. A regalare i tre punti ai bianconeri sono stati i gol di Cristiano Ronaldo e di Miralem Pjanic. Ieri sera, la Juve, per larghi tratti, ha fatto vedere un ottimo calcio. Al termine della gara Maurizio Sarri ha analizzato la partita dei suoi ragazzi ai microfoni dei vari cronisti e in particolare a Jtv, l'allenatore della Vecchia Signora ha ...

Juventus – Sarri con i piedi per terra dopo la vittoria sul Bologna e sull’incontro con Mihajlovic svela : “sono raffreddato e…” : Maurizio Sarri commenta la prestazione della Juventus dopo la vittoria contro il Bologna allo Stadium La Juventus sorride allo Stadium: grazie alla reti di Ronaldo e Pjanic i bianconeri hanno mandato al tappeto il Bologna di Mihajlovic, consolidando il loro primo posto in classifica. “Abbiamo fatto bene ma non bisogna gestire le partite, non bisogna gestire i risultati e non bisogna gestire le energie perchè poi ti possono succedere ...

