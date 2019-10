Il Collegio 4 | il trionfo dell' ordine Simona Ventura sottoutilizzata

Fonte : blogo

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Prima puntata più che convincente per Il, il docu-reality di Rai2 giunto alla quarta edizione con una ventina di ragazzi catapultati stavolta nel 1982 per ottenere il diploma di licenza media.Iniziamo col dire che il contesto storico è sembrato in questo caso un contorno: sarà per il fenomeno Stranger Things, ma questo confezionamento da programma anni Ottanta con effetto VHS e sottofondi musicali del periodo non hanno aggiunto nulla dal punto di vista del racconto, almeno nella scrittura, segno che forse si è scelta un'epoca leggermente abusata.Il4, ilpubblicato su TVBlog.it 23 ottobre 2019 00:29.

