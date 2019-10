Traffico Roma del 21-10-2019 ore 16 | 30

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 21 ottobre 2019) I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLA TANGENZIALE EST SONO ENTRTATI NELLA SECONDA FASE. CHIUSA VIA TIBURTINA, IN PROSSIMITÀ DI VIA DELLA STAZIONE TIBURTINA: DIVIETO DI TRANSITO PER I VEICOLI PROVENIENTI DA PIAZZALE DEL VERANO E DIRETTI VERSO LA STAZIONE. SEMPRE IN PROSSIMITÀ DEL PIAZZALE, CHIUSA ALLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA, CON OBBLIGO DI SVOLTA VERSO VIA PIETRO L’EREMITA. CANTIERI IN VIA AURELIA DA OGGI E FINO AL 4 NOVEMBRE, NELLE VICINANZE DI VIA DELLA STAZIONE AURELIA. I LAVORI DI SCAVO, COMPORTANO UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ DI VIA CASALI SANTOVETTI, ANCHE IN FASCIA NOTTURNA. POSSIBILI DISAGI NELLE ORE DI MAGGIOR. RICORDIAMO CHE NEI QUARTIERI QUARTO MIGLIO, STATUARIO, CAPANNELLE, CINECITTÀ, TORRE SPACCATA ENINA, CAMBIANO I COLLEGAMENTI DELLE RETE BUS PER FAVORIRE LA CONNESSIONE CON LA METRO A E C. MODIFICATE 12 LINEE E 4 POTENZIATE. DA DOMANI, ...

