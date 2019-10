Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Venezia, 21 ott. (Adnkronos) – Il reddito di cittadinanza e le proposte per renderlo uno strumento più efficace sono stati i temi al centro dell’incontro svoltosi oggi a Roma tra il ministro del lavoro, Nunzia Catalfo, e i rappresentanti delle Regioni italiane. ‘La commissione che si occupa di lavoro nella Conferenza Stato/Regioni ha chiesto questo primo confronto con il ministro ‘ precisa l’assessore, Elena, presente all’appuntamento ‘ ed è stata l’occasione per chiedere l’istituzione di tavoli tecnici al fine di aggiornare l’applicazione del reddito di cittadinanza alle esigenze di modifica emerse in questi mesi di sua attuazione. Io, in particolare, ho sottolineato l’esigenza di introdurre l’dell’del lavoro da parte dei beneficiari pena la perdita del sussidio. ...

TV7Benevento : RdC: Donazzan (Veneto), 'introdurre obbligatorietà accettazione lavoro'... -