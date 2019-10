Pallone d’Oro | non solo Messi-Ronaldo | attenzione a Salah | in lizza anche Koulibaly e

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 21 ottobre 2019) La sorpresa e’ Kalidou, le conferme quelle di Leoe Cristiano, ma non: nelle 30 nomination per ild’Oro 2019, che France Football ha rivelato in serata, c’e’ piu’ di mezzo Liverpool campione d’Europa (, Alexander-Arnold, Alisson, Firmino, Mane’, Van Dijk e Wijnaldum), ma non manca una spruzzata di Serie A: oltre all’immancabile CR7, la doppia candidatura di Matthijs de Ligt – inper il trofeo Kopa, assegnato al miglior Under 21 del mondo – maHandanovic e Szczesny, che sfidano mezzo mondo per il Trofeo Jashin di miglior portiere. Per il trofeo intitolato al leggendario portiere sovietico (grande novita’ del 2019), gli estremi difensori di Inter e Juve sfideranno i mostri sacri Neuer, Ter Stegen, Alisson, Kepa, Oblak, Lloris e Onana. La Juve e’ ...

