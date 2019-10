Fonte : inmeteo

(Di lunedì 21 ottobre 2019)è una città di 28.687 abitanti della provincia di Alessandria, terzo comune della stessa per popolazione. Anticamente nota semplicemente come "", assunse l'attuale denominazione in...

ArpaPiemonte : Precipitazioni intense nelle ultime 12 ore sul Piemonte. A Cicogna (VB) 100,6 mm, Cursolo (VB) 93,8 mm, Varallo (VC… - autonomia_op : RT @acidomeccanico: Novi Ligure (AL), mezz'ora fa... - sulsitodisimone : RT @LuceverdeRadio: ?????? #treni #maltempo #allagamenti #Liguria e #Piemote PERMANE LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA ? linee G… -