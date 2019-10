Lagarde: "Misure pesate per stabilità"

"Ladei mercati non può essere soggetta a un tweet. Richiedeconsiderate,". Lo afferma Christine, prossimo numero uno della Bce. In un riferimento indiretto a Trump e alla richiesta alla Fed di ridurre i tassi, dice: "Quando si ha una disoccupazione al 3,7% non si accelera troppo abbassando i tassi. Il rischio è l'aumento dei prezzi".spiega che gli Usa rischiano di perdere la leadership mondiale a causa delle tensioni commerciali: i protagonisti trovino un accordo.(Di lunedì 21 ottobre 2019)