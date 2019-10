Forti dolori al basso ventre e crampi frequenti | dopo anni di visite mediche scopre di

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Ci sono voluti otto. Ottodi, indagini, analisi, il tutto per rendersi conto che aveva due vagine. Sembra una storia inventata, una fake news assurda e invece è un fatto reale di malasanità avvenuto in Gran Bretagna. La protagonista e vittima è una diciannovenne di nome Molly-Rose Taylor di Gillingham, nel Kent. La giovane avevalancinanti efin da quando aveva nove. Arrivava persino a svenire per via del dolore al. Lespecialistiche, nel corso degli, sono state tante, ma gli esiti sono stati sempre negativi fino a quando non sono iniziate le prime mestruazioni. Nonostante l’utilizzo del tampone vaginale, infatti, il sangue continuava a fuoriuscire e nessuno riusciva a comprenderne il motivo. Duefa, poi, la scoperta: Molly aveva due vagine, due cervici e due uteri, separati l’uno dall’altro ...

