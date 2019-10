Formula 1 – Ricciardo risponde a Webber | “Red Bull non ha fatto nulla di diverso di

Formula 1 – Verstappen avverte la Red Bull : “voglio un compagno che mi spinga a migliorare. Ricciardo era l’ideale” : Max Verstappen vuole un compagno che lo spinga a migliorare: il pilota olandese ‘rimpiange’ l’addio di Daniel Ricciardo Max Verstappen è il presente e soprattutto il futuro della Formula 1. Il pilota olandese possiede grandi qualità nonostante la giovane età, ma per migliorare e dar fondo a tutto il suo potenziale ha bisogno di confrontarsi, in pista e fuori, con un compagno che sia alla sua altezza. La Red Bull ha prima ...

Formula 1 – Leclerc - che ridere in aero : il monegasco esilarante con Daniel Ricciardo [VIDEO] : Leclerc esilarante con Daniel Ricciardo in aereo di ritorno dal Giappone: il monegasco della Ferrari se la ride di gusto Giornata difficile per Charles Leclerc a Suzuka: dopo il secondo posto in qualifica, nella notte italiana, il monegasco della Ferrari ha chiuso il suo Gp del Giappone al sesto posto, per poi venire penalizzato per il contatto con Max Verstappen. Nonostante la delusione, Leclerc ha trovato il modo però per farsi una ...

Formula 1 - Ricciardo mette le cose in chiaro : “una clausola per andare in Ferrari? Ecco la verità” : Il pilota australiano ha fatto chiarezza sul proprio futuro, sottolineando come rispetterà il contratto con la Renault Il nome di Daniel Ricciardo è stato spesso accostato a Ferrari e Mercedes, senza però avvicinarsi mai concretamente né ad una e né all’altra scuderia. Al momento l’australiano ha un contratto con la Renault, all’interno del quale non esiste nessuna clausola che gli permetterebbe di lasciare il team di ...

Formula 1 - sospiro di sollievo per Ricciardo : accordo raggiunto con l’ex manager e causa legale evitata : L’australiano era stato citato in giudizio davanti l’Alta Corte britannica dall’ex manager, che voleva riconosciuta una somma di denaro milionaria Daniel Ricciardo può finalmente tirare un sospiro di sollievo, avendo trovato l’accordo con il suo manager Glenn Beavis. Quest’ultimo infatti lo aveva citato in giudizio davanti l’Alta Corte britannica in una causa da dodici milioni di dollari, intentata per ...

Formula 1 - Ricciardo ottimista : “ci sono aspetti da migliorare - ma non siamo in una brutta posizione” : Il pilota della Renault ha parlato al termine delle prime due sessioni di prove libere, palesando un certo ottimismo per il prosieguo del week-end Feeling positivo per Daniel Ricciardo nella prima giornata di libere del Gran Premio di Russia, l’australiano ha avuto buone sensazioni dalla sua monoposto nonostante l’incidente avvenuto sul finire delle FP1. Photo4/LaPresse Un inconveniente che gli ha fatto perdere un po’ di ...

Formula 1 - Ricciardo in cerca di riscatto : “la pista di Sochi è più divertente rispetto ai muri di Singapore” : Il pilota australiano ha parlato in vista del week-end di Sochi, che scatterà domani con le prime sessioni di prove libere Il difficile week-end di Singapore è ormai alle spalle, Daniel Ricciardo ha chiuso fuori dalla zona punti a causa della penalità subita dopo le qualifiche e agli inconvenienti occorsi alla sua Renault durante la gara. photo4/Lapresse La trasferta asiatica ormai è passata, adesso l’australiano si concentra sul ...

Formula 1 - brutte notizie per Ricciardo a Singapore : la Direzione Gara retrocede in ultima posizione l’australiano : Gli steward hanno rilevato un utilizzo anomali del MGU-K, retrocedendo così Ricciardo in ultima posizione sulla griglia di partenza del Gp di Singapore Fulmine a ciel sereno per Daniel Ricciardo, il pilota australiano è stato retrocesso in ultima posizione sulla griglia di partenza del Gran Premio di Singapore per un utilizzo anomale del MGU-K nel corso della Q1 delle qualifiche di Marina Bay. photo4/Lapresse La Renault del driver di Perth ...

Formula 1 – Vettel in crisi? Ricciardo non ha dubbi : “il talento non si perde - ecco cosa gli serve” : Daniel Ricciardo dalla parte di Vettel: l’australiano della Renault ‘difende’ il tedesco della Ferrari Si corre domenica il Gp di Singapore e i piloti della Formula 1, dopo una settimana di pausa a seguito delle gare di Spa e Monza, sono pronti a darsi nuovamente battaglia in pista. Carico e motivato a far bene, Daniel Ricciardo ha risposto oggi in conferenza stampa alle domande dei giornalisti. L’australiano della ...

Formula 1 - Ricciardo spaventa la Renault : l’australiano piuttosto vago sul proprio futuro : L’ex pilota della Red Bull non ha voluto sbilanciarsi su quello che potrebbe essere il suo futuro dopo il 2020 Il futuro di Daniel Ricciardo è tutt’altro che certo, il pilota australiano infatti ha un contratto fino al 2020 con la Renault, ma la sua permanenza nel team di Enstone non è così scontata. photo4/Lapresse L’ex Red Bull ha parlato alla BBC di quelle che sono le sue intenzioni, senza sbilanciarsi troppo: ...

Formula 1 - a tutto Ricciardo : “l’anno prossimo Renault in zona podio. Surf? Non sono bravo per colpa degli… squali” : Il pilota australiano si è concesso ad una lunga intervista, nel corso della quale ha svelato gli obiettivi della Renault e i propri hobby Una stagione di alti e bassi, caratterizzata da qualche buon risultato disseminato qua e là. In vista della prossima stagione però, Daniel Ricciardo ha intenzione di alzare l’asticella, per portare la Renault in zona podio. photo4/Lapresse Questo è l’obiettivo del pilota australiano, ...

Formula 1 – Daniel Ricciardo commovente sui social : i complimenti a Leclerc sono strappalacrime [FOTO] : Daniel Ricciardo da applausi: il post social per la prima vittoria di Leclerc è commovente Weekend ricco di emozioni contrastanti a Spa: la Ferrari ha trovato la sua prima vittoria stagionale, col primo successo in carriera in Formula 1 di Charles Leclerc. Festeggiamenti moderati, però, in Belgio, dove è stato impossibile non pensare ad Anthoine Hubert, il 22enne francese morto sabato pomeriggio in Gara-1 di Formula 2. Una domenica ...

Formula 1 - Ricciardo scosso dalla morte di Hubert : “avevo deciso di non correre il Gran Premio di Spa - poi…” : Il pilota australiano è apparso tra i più scossi per la morte di Hubert, che faceva parte del programma junior Renault Un undicesimo posto che non conta niente per Daniel Ricciardo, felice che il Gran Premio del Belgio sia finito dopo quanto accaduto ieri ad Anthoine Hubert. Photo4/LaPresse Una morte che ha colpito profondamente l’australiano, considerando che il pilota francese faceva parte del programma junior della Renault, ...

Formula 1 - buona la prima per Albon in Red Bull : “mi sono divertito - mi è piaciuto il sorpasso su Ricciardo” : Il pilota anglo-thailandese ha commentato il suo esordio al volante della Red Bull, bagnato da un ottimo quinto posto buona la prima per Alexander Albon al volante della Red Bull, il pilota anglo-thailandese ha chiuso al quinto posto il Gran Premio del Belgio, regalando gli unici punti di giornata al team di Milton Keynes visto l’incidente di Verstappen. photo4/Lapresse Felice e soddisfatto l’ex Toro Rosso al termine della ...

Formula 1 - Ricciardo distrugge Gasly : l’australiano ‘avalla’ la scelta della Red Bull di promuover Albon : Il pilota australiano, che conosce benissimo l’ambiente Red Bull, ha commentato l’avvicendamento tra Gasly e Albon L’ambiente della Red Bull lo conosce come le proprie tasche, per questo motivo Daniel Ricciardo non è rimasto sorpreso dalla decisione di Horner e Marko di retrocedere Gasly in Toro Rosso per sostituirlo con Albon. Photo4/LaPresse Una scelta condivisa dal driver di Perth, come da lui stesso ammesso a precisa ...