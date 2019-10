Formula 1 | Giovinazzi fiducioso | “se continuo così | nessuno mi toglierà il posto in Alfa

Formula 1 – Raikkonen compie 40 - gli auguri social di Giovinazzi sono esplosivi : “un party senza Kimi è…” : Antonio Giovinazzi scherzoso sui social: gli speciali auguri per il 40° compleanno di Kimi Raikkonen Kimi Raikkonen raggiunge quota 40! Così come accaduto a Valentino Rossi a febbraio, adesso è il turno del finlandese entrare negli anta. Il pilota di Formula 1, amatissimo in tutto il mondo per il suo carattere particolare, a tratti glaciale, ma anche divertente ed ironico, festeggerà sicuramente con la sua famiglia questo speciale ...

Formula 1 - Giovinazzi ha un piano per ottenere il rinnovo : “vi spiego cosa ho intenzione di fare” : Il pilota dell’Alfa Romeo Racing ha parlato nel corso del media day di Sochi, svelando il suo piano per strappare il rinnovo di contratto L’obiettivo dichiarato di Antonio Giovinazzi è quello di ottenere il rinnovo con l’Alfa Romeo Racing per la prossima stagione, difendendo il proprio sedile dall’attacco di Hulkenberg ed Ericsson. photo4/Lapresse Le ultime prestazioni fornite a Monza e Singapore hanno permesso al ...

Formula 1 - Giovinazzi penalizzato dopo il Gran Premio di Singapore : il decimo posto però è salvo : I Commissari di Gara hanno deciso di infliggere dieci secondi di penalità a Giovinazzi dopo la gara, senza però retrocederlo Antonio Giovinazzi ha evitato il peggio dopo il Gran Premio di Singapore, il pilota di Martina Franca infatti è stato penalizzato di dieci secondi per non aver tenuto la destra in curva 8 dopo il crash di George Russell. photo4/Lapresse I commissari hanno deciso di punire il driver dell’Alfa Romeo Racing per ...

Formula 1 - la conferma di Giovinazzi in Alfa non arriva : si allunga l’ombra di Nico Hulkenberg : Appiedato dalla Renault per far spazio a Ocon, il tedesco adesso è appetito sul mercato e l’Alfa Romeo Racing potrebbe farci un pensierino Il futuro di Antonio Giovinazzi è tutt’altro che definito, il pilota italiano infatti non è stato al momento confermato dall’Alfa Romeo Racing per la prossima stagione, per questo motivo sono aumentate le voci circa una sua possibile sostituzione. Photo4 / LaPresse La sua posizione ...

Formula 1 - cambia la livrea dell’Alfa Romeo per il Gp d’Italia : Raikkonen e Giovinazzi in pista con una C38 tricolore [GALLERY] : La scuderia svizzera ha presentato la livrea delle monoposto con cui Raikkonen e Giovinazzi affronteranno il Gran Premio d’Italia E’ stata svelata in anteprima mondiale la C38 del team “Alfa Romeo Racing” che correrà domenica a Monza. La vettura si contraddistingue per una livrea molto speciale studiata ad hoc dal Centro Stile Alfa Romeo per celebrare il Gran Premio d’Italia e che impreziosisce il look ...

Formula 1 - Giovinazzi ‘spaventa’ la Ferrari a Spa : sale l’apprensione a Maranello in vista del Gp di Monza : sale l’ansia in casa Ferrari in vista del prossimo appuntamento di Monza, la rottura del motore di Giovinazzi a Spa non lascia tranquilli i motoristi in rosso Finalmente la Ferrari, il Cavallino rompe il ghiaccio a Spa e si prende la prima vittoria di questa tribolata stagione, piazzando Charles Leclerc davanti a tutti in Belgio. photo4/Lapresse Si tratta del primo successo in carriera per il monegasco, pronto a dedicarlo ...