Cosenza | effettua una rapina in un bar | arrestato dai carabinieri un 37enne

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Idella Compagnia dihannoun, originario della stessa cittadina, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, peraggravata. L'uomo è stato accusato di avere compiuto un furto all'interno di un bar, armato di coltello assieme ad un complice. I militari dell'arma non hanno ancora individuato l'altro soggetto responsabile dell'illecito rimasto ancora ignoto. LaIl reato contestato ad unoriginario del Cosentino è avvenuto lo scorso 10 ottobre, all'interno del bar "Jimmy Valentine" situato in una delle strade principali del capoluogo Calabro. Il sospettato di reato ha fatto irruzione all'interno del ritrovo armato di coltello assieme ad un connivente, poi ha minacciato il barista di consegnargli tutto il contante della cassa. Il malvivente è fuggito via portandosi dietro la somma di 400 euro in contanti ed ...