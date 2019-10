Murray si rialza e vince | dal possibile ritiro al titolo ad Anversa

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 20 ottobre 2019) “Dopo tutto quello che ho passato, è una delle vittorie più belle della mia carriera“. Una carriera da quarto dei Fab Four: Federer, Nadal, Djokovic e lui, Andy. Che oggi adha vinto un torneo ATP 250 al quale di era iscritto quasi come appendice della riabilitazione, dopo l’intervento all’anca di nove 9 mesi fa. Ha vinto battendo in finale Stan Wawrinka in 2 ore e 27 minuti 3-6 6-4 6-4, ribaltando il match da 3-6 1-3. Ha vinto dopo più di due anni e mezzo dall’ultima coppa: il 46esimoin carriera. Ha vinto da 243 al mondo (e ora con questo successo salirà al 155esimo posto del seeding), dopo aver annunciato in Australia ildopo Wimbledon, tra le lacrime, dopo aver affidato alla chirurgia, ad una protesi metallica sulla testa del femore, la fine dei dolori insopportabili. Una parabola della sofferenza sportiva che ha piegato pure Stan ...

