Il 15 ottobre è stata la Giornata del lavarsi le mani Ma la rivoluzione ‘igienica’ deve

Il 15 ottobre c’è stata la Giornata del lavarsi le mani. Ma la rivoluzione ‘igienica’ deve essere un’altra : “Mani pulite per tutti”. Questo il tema per la Giornata mondiale del lavarsi le mani col sapone. Nulla da eccepire quando si sa che lavarsi le mani col sapone, prima di mettersi a tavola, è una misura igienica primordiale. Il nuovo ministro dell’Acqua e dell’Igiene, già responsabile della difesa del Niger, lo ha ricordato durante l’allocuzione pronunciata a l’occasione dell’anniversario della celebrazione. Mani pulite per tutti, ...

Il segreto - trame settimanali dal 20 al 26 ottobre : Elsa viene arrestata : I prossimi episodi de Il segreto si preannunciano molto avvincenti, Francisca si dimostrerà essere sempre più apprezzata dal gruppo delle donne mentre Elsa si troverà a venire incarcerata con l'accusa di adulterio. Di seguito le anticipazioni e le trame degli episodi che andranno in onda per tutta la settimana dal 20 al 26 ottobre. Francisca leader delle donne Francisca parteciperà alle riunioni riservate esclusivamente alle donne e i suoi ...

La partita di calcio Barcellona-Real Madrid in programma per il 26 ottobre è stata rinviata per via dei disordini in Catalogna : A causa degli scontri e dei disordini in corso a Barcellona in questi giorni, dovuti alle proteste contro le condanne ai leader indipendentisti catalani, il “Comité de Competición”, un tribunale della Federazione calcistica della Spagna che prende decisioni in ambito sportivo, ha

Il Segreto - spoiler al 26 ottobre : Gracia e Mesia ritornano in paese - la Laguna arrestata : Tornano le anticipazioni della soap Il Segreto riguardanti ciò che accadrà nella settimana che va dal 20 al 26 ottobre. Nel corso dei prossimi episodi, i fan della soap iberica, assisteranno al ritorno di due personaggi molto amati. Gracia infatti, dopo la sua lunga assenza, farà ritorno in paese con la piccola Belen, mentre Maria Castaneda si ritroverà faccia a faccia con Fernando Mesia proprio nella piazza di Puente Viejo. L'uomo non ritornerà ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 21-27 ottobre 2019 : Elsa Arrestata! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 21 a domenica 27 Ottobre 2019: Fernando ritorna fidanzato. Elsa viene arrestata con l’accusa di adulterio! Anticipazioni Il Segreto: Severo è rovinato, mentre Fernando ritorna con Maria Elena, la sua misteriosa fidanzata! Elsa viene arrestata con gravissime accuse, mentre Adela rischia un nuovo linciaggio! Ingiustizie, manipolazioni, sospetti, scoperte, ritorni, amori sempre più ...

Il Segreto - anticipazioni fino al 20 ottobre : Adela contestata - Francisca la 'salva' : Le anticipazioni de Il Segreto svelano che nella settimana da lunedì 14 a domenica 20 ottobre non mancheranno rivelazioni inaspettate, nuovi intrighi e lettere improbabili. Maria, infatti, riceverà una missiva dalla lontana Cuba. Donna Francisca tornerà a bramare vendetta ai danni di Severo. Quest'ultimo si vedrà costretto a rivolgersi a Prudencio, il quale ha intrapreso l'attività di usuraio. Attimi intensi li vivranno anche Elsa e Isaac, ...