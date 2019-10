Fonte : wired

(Di sabato 19 ottobre 2019), 1836-1909 (foto: Getty Images) Il 19 ottobre 1909,moriva a Torino, la città in cui aveva lavorato e dove ora sorge un museo che porta il suo nome. Diecifa, in occasione del centenario dalla, quel museo è stato rinnovato, innescando un’aspra battaglia mediatica e legale. Il comitato None chiedeva la chiusura, poi ha fatto causa per ottenere degna sepoltura dei resti umani (soprattutto crani, dal manicomio di Collegno), tra cui alcuni dei cosiddetti cosiddetti briganti provenienti dal meridione cheaveva esaminato. Simbolo della contesa, il cranio di Giuseppe Villella che ispirò la teoria, totalmente screditata, per cui lo scienziato simbolo del positivismo è più famoso: il crimine ha origini biologiche, pertanto un delinquente è fisicamente riconoscibile dagli altri. Nell’agosto 2018 la corte di Cassazione ha ...

MilanoCitExpo : Storia e pseudoscienza di Cesare Lombroso a 110 anni dopo la sua morte #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - SingolaritaTech : Storia e pseudoscienza di Cesare Lombroso a 110 anni dopo la sua morte - Gnegnyna : @Hazydavey_37 @laura_lavespa La medicina tradizionale cinese però ha una storia millenaria. Mi rincresce ridurla a… -