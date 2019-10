Spygate | i legami del Pd con la Link Campus

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 19 ottobre 2019) Roberto Vivaldelli Da Gennaro Migliore, ex sottosegretario dei governi Renzi e Gentiloni all'ex ministro dell'Interno Marco Minniti, sono radicati ifra la sinistra e laUniversity Sono ampiamente noti ifra laUniversity fondata da Vincenzo Scotti, al centro del Russiagate e della vicenda Mifsud, definita dal New York Times "un vortice di intrighi", e la classe dirigente del Movimento Cinque Stelle. È qui che, il 6 febbraio 2018, il leader dei pentastellati Luigi di Maio presenta il programma della politica estera del movimento ed è proprio dallache viene l'ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta, docente nel master di Cooperazione internazionale e sui Fondi Strutturali nonché responsabile dei progetti speciali. Ma se parliamo di connessioni fra l'università di via del Casale di San Pio e il mondo politico, il Partito democratico non ...

