Lecce | rissa famigliare fuori al cimitero di Monteroni | sfasciato un negozio di fiori

(Di sabato 19 ottobre 2019) Un episodio davvero assurdo si è verificato ieri mattina, 18 ottobre,daldidi, un paesino che si trova alle porte del capoluogo di provincia pugliese. Qui infatti, proprio in un'attività commerciale, un fioraio per la precisione, è esplosa una violentatra ben sei persone, tutte appartenenti allo stesso nucleo. Tre di loro sono entrati per primi all'interno dell'attività commerciale per poter acquistare un mazzo dida portare sulla tomba del defunto padre, quando all'improvviso altri tre soggetti sono entrati all'interno dell'esercizio. In breve dalle parole grosse si è passati ai fatti: urla, spintoni e botte da orbi l'hanno fatta da padrone, sotto gli occhi sconcertati dei titolari dell'attività e dei passanti che invano hanno tentato di placare gli animi. Il nucleoin questione sarebbe di origine albanese. La titolare ...

