Anticipazioni Uomini e Donne Over | Barbara De Santi Smascherata! Ida e Riccardo ci

Uomini e Donne - Anticipazioni Trono Over : Ida Platano e Riccardo Guarnieri ci riprovano? : Giovedì 17 ottobre 2019, si è svolta la registrazione delle nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne che andranno in onda prossimamente su Canale 5.Già durante questa settimana, abbiamo visto un riavvicinamento tra Ida e Riccardo, con quest'ultimo che aveva letto pubblicamente una lettera con la quale aveva dichiarato di provare ancora qualche sentimento nei riguardi della sua ex compagna.prosegui la letturaUomini e Donne, anticipazioni ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 18 ottobre : bacio per Giulia - Trono Classico - : Uomini e Donne torna in onda oggi con una nuova puntata del Trono Classico animata dal primo bacio di Giulia Quattrociocche e dallo show di Veronica.

Anticipazioni Uomini e Donne : Giulio Raselli fa una scelta inaspettata : Giulio Raselli bacia tutte e stuzzica Veronica a Uomini e Donne Ancora scontri nel Trono Classico di Uomini e Donne. Alla ricerca dell’anima gemella, Giulio Raselli, Alessandro Zarino e Giulia Quattrociocche finiranno per inciampare tra tenerezze e incomprensioni. Sarà in particolare l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià ad accendere la puntata del venerdì di Uomini e Donne. Dopo la decisione di Veronica Burchielli di dichiararsi ...

Anticipazioni Uomini e donne del 18 ottobre : Veronica litiga con Alessandro Zarino : Archiviata la divertente puntata dedicata ai protagonisti di Temptation Island Vip 2, il Trono Classico di Uomini e donne tornerà oggi 18 ottobre a partire dalle ore 14:45. L'appuntamento sarà dedicato completamente alle vicende dei tronisti Giulia Quattrociocche, Alessandro Zarino e Giulio Raselli, orfani dell'ex collega Sara Tozzi, che la scorsa settimana ha concluso la sua avventura televisiva. Chi si aspetta la presentazione di una sua ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Ida e Riccardo vanno via insieme! - trono over - : Uomini e Donne over, Armando Incarnato attacca Ida Platano dopo la lettera di Riccardo Guarnieri: 'è una donna finta', dichiara.

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Ida e Riccardo ci riprovano : Ida Platano e Riccardo Guarnieri escono insieme dal Trono Over di Uomini e Donne Oggi c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne Over e c’è stato un clamoroso colpo di scena: Riccardo e Ida hanno annunciato di volerci riprovare. Come riportato dal blog IlVicolodelleNews.it, la dama ha confessato oggi in studio di aver ricercato il cavaliere tarantino una volta finita la puntata della scorsa settimana. I due sono poi usciti ...

Uomini e Donne Anticipazioni - Gemma piange per Jean Pierre : dramma in studio : anticipazioni Trono Over, Gemma Galgani in lacrime per Jean Pierre: cosa è successo nell’ultima registrazione Gemma e Jean Pierre al Trono Over sembrano avere un destino segnato: le ultime anticipazioni di Uomini e Donne non sorridono alla Dama! In studio come sempre è successo di tutto, ai limiti di un racconto drammatico. Gemma Galgani non […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Gemma piange per Jean Pierre: dramma in studio ...

Uomini e Donne - Anticipazioni : Pago e Serena Enardu da Temptation Island VIP in studio : Arrivano nuove succulente anticipazioni sulle prossime puntate di Uomini e Donne che lascerà spazio al post Temptation Island VIP e quindi alle ospitate delle coppie che hanno animato la seconda edizione del reality show. Presto vedremo anche Pago e Serena Enardu, senza ombra di dubbio la coppia più altalenante di questa stagione.Il vicolo delle news ha riferito cosa è successo durante la registrazione avvenuta ieri, 16 ottobre 2019. I due ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico : Pago e Serena Fanno Commuovere Tutti! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Giulia bacia con passione anche Alessandro. Il gesto di Giulio nei confronti di una nuova pretendente crea scalpore. Forte applauso in studio per Serena e Pago! Anticipazioni Uomini e Donne Classico: Giulio Raselli presissimo da una nuova corteggiatrice tanto che le fa un regalo costosissimo. Il tronista bacia Giulia ed Irene! A Uomini e Donne Classico, Maria De Filippi ha dato il via ad una nuova ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Anna Pettinelli contro Cecilia. VIDEO : Anna Pettinelli aspetta Cecilia Zagarrigo a Uomini e Donne oggi Temptation Island Vip tornerà protagonista nella puntata odierna di Uomini e Donne. Maria De Filippi dedicherà il primo appuntamento settimanale del Trono Over in particolare a Anna Pettinelli e Stefano Macchi. La conduttrice radiofonica entrerà nel salotto rosa di Canale5 mano nella mano con il compagno, salutando così i presenti in studio: “Disgraziati tutti prima di ...

Anticipazioni Uomini e donne - Pago a Serena : 'Non sapevo che non mi amavi più' : Come accaduto anche per le altre coppie già uscite da Temptation Island Vip 2, Maria De Filippi ha accolto negli studi di Uomini e donne Pago e Serena Enardu, dopo la rottura avvenuta nella puntata di lunedì 14 ottobre. L'occasione è stata la registrazione del Trono Classico avvenuta il 16 ottobre, durante la quale i due ex fidanzati si sono rivisti per un nuovo ed emozionante confronto. La Enardu ha confermato quanto da lei confessato durante ...

Anticipazioni Uomini e donne - Giulio bacia Irene e Giovanna abbandona lo studio : Proseguono le registrazioni di Uomini e donne e proprio ieri pomeriggio è stata la volta dei nuovi appuntamenti dedicati al trono classico, che vedremo in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Le Anticipazioni sul programma sentimentale di Maria De Filippi rivelano che ci sono state delle novità importanti che hanno riguardato il tronista Giulio Raselli, che continua ad essere uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione. ...

Uomini e Donne Anticipazioni - Giulio rapito da (un’altra) Giulia : Irene delusa : anticipazioni Uomini e Donne, Giulio Raselli già in love con la nuova corteggiatrice Giulia! Giulio Raselli nella nuova registrazione del Trono Classico pare sia stato colpito da Cupido! Le anticipazioni di Uomini e Donne del giorno vedono una nuova Giulia nella vita del bel Raselli. Lei è una nuova corteggiatrice, nulla ha a che fare […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Giulio rapito da (un’altra) Giulia: Irene delusa ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Giulio Raselli vicino alla scelta? : Giulio Raselli di Uomini e Donne fa un gesto importante per una corteggiatrice Oggi c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne. E in questa occasione a far molto parlare è stato ancora una volta il tronista Giulio Raselli. Il motivo? Come riportato dal blog IlVicolodelleNews.it, quest’ultimo ha portato in esterna una nuova corteggiatrice, con la quale si è creato immediatamente un bel feeling. Ma non è finita qua perchè il ...