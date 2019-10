World pasta day 2019 | 130 ricette di pasta e gli spaghetti di Heinz Beck

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 18 ottobre 2019)"cacio e pepe" con gamberi bianchi marinati al lime"cacio e pepe" con gamberi bianchi marinati al lime"cacio e pepe" con gamberi bianchi marinati al limeUna cacio e pepe rivisitata con gamberi bianchi e lime: unisce tradizione e contemporaneità, è squisita, elegante, eppure molto semplice da fare. È la ricetta (che trovate nella gallery sopra) con cui lo chef tre stelle Michelinha interpretato il futuro dellaper celebrare ilDay, la giornata ideata e curata da Unione Italiana Food e InternationalOrganisation che cade il 25 ottobre. COME E DOVE FESTEGGIARE Ladello chef si può assaggiare nel ristorante romano di, La Pergola, ma è solo uno dei 130 ristoranti in Italia e nel mondo che per un’intera settimana, dal 18 al 25 ottobre, proporranno una ricetta speciale per l’evento Al dente The ...

