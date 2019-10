Trono over | Ida e Riccardo lasciano Uomini e Donne

Trono over - Armando Incarnato tuona : “Per Ida non ci sono più!” : Armando Incarnato furioso con Ida Platano: “E’ una donna finta!” Dire che Armando Incarnato è furente con Ida Platano è usare un eufemismo. Il cavaliere partenopeo si sente usato e ferito da lei dopo ciò che è successo nelle ultime puntate del Trono Over. Come ha confessato a Uomini e Donne Magazine, “Per Ida non ci sono più! Ida è una donna finta e ad oggi non provo nulla per lei. Sapeva dentro di sé di provare ancora ...

Registrazione Trono over U&D del 17 ottobre : Guarnieri e la Platano escono insieme : La 'telenovela' dell'autunno 2019 potrebbe essere arrivata ieri 17 ottobre al suo capito conclusivo. Nella Registrazione del Trono Over di Uomini e donne, infatti, Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono riusciti a stupire il pubblico presente in studio con un nuovo capovolgimento di fronte nella loro storia. Dopo avere dichiarato, la scorsa settimana, di non essere più innamorata del suo ex fidanzato, la Platano ha deciso di concedergli una ...

Anticipazioni Trono over - Pamela e Enzo escono insieme dopo lacrime e scintille : Uomini e Donne Anticipazioni, Pamela Barretta e Enzo Capo litigano poi lasciano Pamela e Enzo sono usciti insieme da Uomini e Donne, ma le Anticipazioni del Trono Over nascondono lacrime e litigi. I due sembravano sul punto di interrompere tutto, a dire il vero, ma poi è arrivato il colpo di scena. Procediamo per gradi, […] L'articolo Anticipazioni Trono Over, Pamela e Enzo escono insieme dopo lacrime e scintille proviene da Gossip e Tv.

Trono over - Riccardo si rivela su Ida : “Farò di tutto. Armando? Una ripicca” : Trono Over, Riccardo Guarnieri si confessa su Ida Platano: il cavaliere pronto a riconquistare la dama Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono di nuovo al centro della scena al Trono Over di Uomini e Donne. Il cavaliere ha fatto un grande passo nei confronti della dama, che da tempo attendeva di avere una dimostrazione d’amore. […] L'articolo Trono Over, Riccardo si rivela su Ida: “Farò di tutto. Armando? Una ripicca” ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico : Pago e Serena Fanno Commuovere Tutti! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Giulia bacia con passione anche Alessandro. Il gesto di Giulio nei confronti di una nuova pretendente crea scalpore. Forte applauso in studio per Serena e Pago! Anticipazioni Uomini e Donne Classico: Giulio Raselli presissimo da una nuova corteggiatrice tanto che le fa un regalo costosissimo. Il tronista bacia Giulia ed Irene! A Uomini e Donne Classico, Maria De Filippi ha dato il via ad una nuova ...

Trono over - Leoluca e Paola sposi : confessione su madre morta - poi Gemma cade : Leoluca Campagna e Paola Plenty sposi: la cerimonia al Trono Over Leoluca Campagna e Paola Plenty si sono sposati e il matrimonio è stato mandando in onda nella puntata di oggi del Trono Over. Sapevamo già delle nozze ma finora erano pochissime le informazioni che avevamo sulla cerimonia, che – ricordiamolo – è stata officiata […] L'articolo Trono Over, Leoluca e Paola sposi: confessione su madre morta, poi Gemma cade proviene ...

Uomini e Donne - Trono over 16ottobre : Riccardo semisvestito in passerella (VIDEO) : Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 16 ottobre 2019, rivelano che sarà trasmesso il trono over. Come al solito, ad anticipare quello che andremo a vedere è stato il noto portale Witty Tv attraverso il video con i momenti salienti. Da ciò che si vede, si evince che sarà un appuntamento imperdibile dato che assisteremo alla sfilata a petto nudo di Riccardo Guarnieri. Il suo fisico scolpito riscuoterà consensi ...

Trono over Maria stuzzica Gemma per Jean Pierre - Tina al settimo cielo : l’accaduto : Gemma Galgani e Jean Pierre, al Trono Over il bacio con la mela Gemma Galgani e Jean Pierre oggi avranno senz’altro catalizzato l’attenzione del pubblico del Trono Over, visto che il gioco della mela non ha solo scatenato molte risate ma ha anche fatto emergere che la Galgani è molto attratta e incuriosita dal Cavaliere. […] L'articolo Trono Over Maria stuzzica Gemma per Jean Pierre, Tina al settimo cielo: l’accaduto ...

Uomini e Donne/ Pamela Barretta spiazza : il gesto per Enzo - Trono over - : Uomini e Donne Trono over: la lettera di Riccardo ad Ida, il gioco della male di Gemma e Jean Pierre e il gesto di Pamela Barretta per Enzo.