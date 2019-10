Smartphone in mano mentre fa il bagno | il telefono cade nella vasca e lei muore folgorata

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 18 ottobre 2019) I media francesi hanno dato notizia nei giorni scorsi di una terribile vicenda avvenuta ad Aubrives, nelle Ardenne francesi, dove una donna, madre di quattro figli, è stata trovata morta neldella sua abitazione. Sul caso stanno indagando le forze dell’ordine, ma a quanto pare ad averla uccisa sarebbe stata una vera a propria folgorazione da scarica elettrica,si trovavada. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe messo il proprioa caricare sulla; non si sa ancora come ma ilè finito in acqua, dove è stato poi ritrovato, causando un corto circuito che le è stato fatale. «L’acqua è un conduttore di corrente ed è il motivo che ha scatenato la tragedia. Se ilnon fosse stato collegato a una fonte di energia da 220 volt non sarebbe successo nulla», ha spiegato un esperto ai media francesi. Questo perché ...

