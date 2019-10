Samsung | The Frame e The Serif i tv che arredano con l’arte e il design

Samsung The Frame e The Serif - le nuove TV per utenti raffinati : Samsung rinnova la gamma Lifestyle TV 2019 con le nuove edizioni 2019 di The Frame e The Serif, che fondono design e tecnologia per offrire un prodotto che incontri esigenze e gusti di chi ama lo stile moderno, senza rinunciare a specifiche tecniche all’avanguardia. Entrambi i nuovi prodotti hanno in dotazione schermi con tecnologia QLED e risoluzione 4K che raggiungono il 100% del volume colore e promettono la riproduzione di colori più ...

Samsung The Wall - lo schermo modulabile fino a 292 pollici con risoluzione 8K : Samsung ha presentato ufficialmente The Wall, uno schermo modulare, configurabile e personalizzabile da inserire in ambienti di prestigio e nelle aziende. Le misure del display variano da 146 pollici con risoluzione 4K a oltre 219 pollici con risoluzione 6K. Per chi vuole esagerare, ci sono anche i 292 pollici in risoluzione 8K. La varietà di misure permette allo schermo di adattarsi a differenti condizioni di spazio e di necessità. Con questo ...