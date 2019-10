Renzi apre la Leopolda | Lanciamo idee | non ultimatum

Italia Viva apre le danze a Napoli : «Renzi pronto a presentare le liste» : Non è solo la prima assemblea programmatica perché Italia Viva annuncia una discesa in campo. Già dalla primavera. «C'è l'ipotesi di presentare liste in...

Direzione Pd - Zingaretti apre la fase post-Renzi. Primo passo : allargamento della segreteria a Lotti e Guerini : Definirli scossi potrebbe risultare riduttivo. “Che dire? In Direzione non c’era certamente un clima pirotecnico”, un esponente del Pd al termine della riunione scherza così per dare l’idea di quanto i dirigenti dem siano ancora sotto botta in seguito alla scissione renziana. In fondo quella di oggi è stata la prima riunione dopo la nascita del governo giallorosso e la prima senza Matteo Renzi. È ...

La corsa al versamento dei Renziani : Conte apre la crisi di Governo - è boom di donazioni ai Comitati dell'ex premier : Una corsa allo sportello alla rovescia, non prelievi ma oculati versamenti. I primi bonifici sono partiti il 20 agosto, e nel giro di due settimane arrivano sul conto corrente dei Comitati di Azione Civile ben 36mila euro, frutto delle sole donazioni dei parlamentari del Partito Democratico di area renziana alla nuova “cosa” di Matteo Renzi. Una solerzia sospetta se si incrociano le date dei versamenti con il calendario. ...

Calenda anticipa Renzi e apre la scissione nel Pd : "Nuovo movimento liberal-progressista" : Il patto col M5s manda in stracci il Pd. Calenda trasforma SiamoEuropei in movimento politico. L'ex ministro annuncia: "A...

