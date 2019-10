Fonte : romadailynews

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Roma – Attimi di tensione su un autobus della492, quando una donna ha aggredito unato ildi 5 anni. La donna, evidentemente, ha iniziato a infastidire diversi passeggeri a bordo del mezzo, che collega la metro Cipro con Tiburtina. Nel momento di massima tensione la donna, una bulgara 47enne, ha iniziato ad inveire contro unadi 29 anni, statunitense, che era a bordo dell’autobus insieme aldi 5 anni. Durante la lite, la 47enne ha iniziato a prendere a calci la giovane mamma e hato ripetutamente ilcon un paio diestratte dalle tasche. In quel momento sono saliti sul mezzo i Carabinieri, intervenuti a seguito delle molteplici chiamate fatte dagli altri passeggeri e dall’autista dell’autobus, che aveva interrotto il servizio. Le forze dell’ordine hanno bloccato e disarmato la ...

romadailynews : Linea 492: passeggera alterata picchia ragazza e minaccia figlio con forbici: #Roma… - romamobilita : Per raggiungere il capolinea la linea 649 è deviata lungo il tragitto: LEGA LOMBARDA - ARDUINO - MAZZONI Mentre le… - InfoAtac : @flavia14171 la linea 492 effettua fermata in via Volturno all'angolo con viale Enrico De Nicola/piazza dei Cinquec… -