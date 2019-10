Gli infortuni in nazionale | ora tocca a Gasperini | “Certe gare non le guarda nessuno”

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 18 ottobre 2019) La vecchia questione degliin. Stavolta è Gian Pieroche la ripropone in coda all’o di Duvan Zapata, uscito stirato dal suo impegno con la Colombia. “Come ho reagito quando l’ho saputo? Con un’imprecazione… – dice al Corriere dello Sport l’allenatore dell’Atalanta – Ho visto l’azione ed era evidente che si fosse fatto male. Paghiamo un conto salato alle nazionali e questa cosa non va bene, è inutile andare a giocare in giro per il mondo amichevoli che non hanno nessun significato: si sottopongono i calciatori a un tour de force di 12-13 giorni e in palio non c’è niente. E poi ci si lamenta se gliaumentano. Certenon lenessuno, sono inutili sia sotto il profilo tecnico-tattico sia sotto quello dello spettacolo. Speriamo che questo scempio delle nazionali finisca: non si può fermare tre volte in ...

