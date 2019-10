Berlusconi in piazza incorona leader Salvini Ma la Meloni | “Così sono ospite in casa

Silvio Berlusconi zittisce i dissidenti in Forza Italia : "Giusto andare in piazza. Ricordate Romano Prodi?" : Mancano poche ore alla manifestazione di domani, sabato 19 ottobre, il centrodestra unito in piazza contro il governo tassatore. Ci sarà anche Silvio Berlusconi, nonostante alcune polemiche interne al partito legate alla sua presenza. E intercettato dai cronisti a Perugia, spiega le ragioni dell'ade

Centrodestra - Berlusconi : “Salvini è il leader perché prende più voti”. Poi la critica a Carfagna : “Giusto andare in piazza uniti” : Ora Silvio Berlusconi diventa scudiero del Centrodestra unito, tanto da riconoscere la leadership di Matteo Salvini perché “prende più voti” e da tradire un certo fastidio per le dichiarazioni di Mara Carfagna e di chi come la deputata ha invitato a prendere le distanze dalla piazza di sabato per le infiltrazioni neofasciste. “È giusto andare in piazza“, ha detto Berlusconi passeggiando tra gli stand di Eurochocolate, nel ...

Casapound in piazza con il centrodestra - Salvini : “Aperti a tutti”. Malumori Fi - ma Berlusconi : “Non mi interessa - ci sarò” : A meno di due giorni dalla manifestazione in piazza San Giovanni a Roma, è già un caso nel centrodestra la partecipazione di Casapound. Il leader del Carroccio Matteo Salvini, intervenendo da Terni, ha sminuito il problema: “Noi abbiamo aperto la piazza a tutti gli italiani di buona volontà, poi ovviamente la organizza la Lega e sul palco interviene chi decide la Lega. Questo giochino della piazza dei fascisti ormai fa ridere e non ci ...

Berlusconi in piazza con la Lega : “Parlerò dal palco contro governo che attenta a libertà” : Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sarà in piazza il 19 ottobre per partecipare alla manifestazione della Lega contro il governo: "Pensavo di fare una opposizione responsabile, aspettando di vedere i provvedimenti. Poi ho letto del carcere per gli evasori e delle nuove tasse e mi sono deciso: andrò in piazza San Giovanni contro questo governo".Continua a leggere

Silvio Berlusconi ad Affari "Ecco perché in piazza con Salvini" : "Ho annunciato sempre, che noi concepiamo l'opposizione sui contentuti e che - spiega Silvio Berlusconi in esclusiva ad Affaritaliani.it - abbiamo normalmente il sistema di agire da oppositori in parlamento con degli emendamenti. In passato col governo di Prodi avevamo deciso di scendere in piazza. Anche questa volta c'è un motivo di preoccupazione sulla pressione fiscale per gli italiani. Segui su Affaritaliani.it

Berlusconi : "In piazza contro la sinistra che vuole tasse e manette" : Alessandro Sallusti L'ex premier conferma la sua presenza alla manifestazione di Roma. E rilancia: "Vinciamo le regionali e mandiamo a casa questo governo" "Scendo in piazza contro la sinistra che mette le tasse e vuole spedirci tutti in galera". Intervistato dal direttore Alessandro Sallusti sull'edizione del Giornale, che oggi potete trovare in tutte le edicole, Silvio Berlusconi conferma la sua presenza alla manifestazione di Roma ...

Berlusconi il 19 in piazza contro governo : “Esecutivo del tassa e ammanetta - peggio del ’94” : Silvio Berlusconi sarà in piazza il 19 ottobre alla manifestazione della Lega contro il governo. Per il leader di Forza Italia l'attuale esecutivo è quello del "tassa e ammanetta, tassa e metti in galera: ciascuno di noi sarà nelle mani della sinistra, siamo di fronte a un pericolo ancora maggiore che nel '94".Continua a leggere

Vertice Berlusconi-Salvini-Meloni : “Al lavoro per le politiche”. Verso piazza unitaria a Roma : La nota diramata al termine del Vertice tenutosi ad Arcore indica quale sara' l'obiettivo del centrodestra: "Ci proponiamo di liberare gli italiani da questa maggioranza che esiste solo nel Palazzo, che si e' gia' rivelata inadatta a governare le complessita' del nostro Paese e procede per risse e scontri, promettendo nuove tasse e meno sicurezza". Berlusconi, Salvini e Meloni riprendono "la marcia" con "uno spirito unitario" in un incontro che ...

Silvio Berlusconi - rivolta in Forza Italia : "Il 19 ottobre in piazza con Salvini" - l'ultima grana azzurra : Il centrodestra prova a restare unito per cercare di dare una degna opposizione al governo giallo-rosso ma resta tesissimo il clima, soprattutto dentro Forza Italia, in vista della manifestazione del 19 ottobre già annunciata da Matteo Salvini dopo la nascita del Conte bis. Le chat del Coordinamento

Salvini torna a parlare con Berlusconi : 'Insieme in piazza contro il governo Pd-5Stelle' : E alla fine Matteo Salvini tornò a bussare a casa dell'antico padrone del centrodestra, Silvio Berlusconi. Non ad Arcore, stavolta, ma per un pranzo nella residenza milanese del Cavaliere in via Rovani. Il risultato? Anche Forza Italia parteciperà alla manifestazione del 19 ottobre p.v. a Roma contro il governo, promosso dalla Lega con Fratelli d'Italia. Confermata poi l'alleanza per le regionali in Umbria; ma sul resto, invece, rimangono molti ...

Salvini e Berlusconi insieme in piazza il 19 ottobre : Prove di Centrodestra unito. Il leader della Lega Matteo Salvini incontra oggi a Milano Silvio Berlusconi, in vista delle prossime elezioni regionali in Umbria ma non solo. Era stato proprio l'ex ministro dell’Interno che nel bel mezzo della manifestazione di lunedì a Milano contro il governo M5S-Pd aveva annunciato il faccia a faccia con il Cav, finalizzato anche se non soprattutto ad aprire un tavolo di coordinamento delle ...