Atene | con tre chili di eroina in valigia | arrestato napoletano

Basket : Paolo Banchero - il classe 2002 corteggiato dall’Italia. 16 anni - già conteso da vari Atenei USA per il 2021 : Da qualche ora, sui principali siti di settore e sulle testate nazionali, rimbalza una notizia che potrebbe cambiare ancora, il volto della Nazionale italiana del futuro. La FIP, infatti, tramite il lavoro di Riccardo Fois, che fa attività di reclutamento (il termine inglese è recruiting), è riuscita a mettere sotto la lente d’ingrandimento il nome del lungo Paolo Banchero, in attesa del passaporto italiano. 16 anni, di origini italiane, ...

Basket : Paolo Banchero - il classe 2002 corteggiato dall’Italia. 16 anni - già conteso da vari Atenei USA per il 2021 : Da qualche ora, sui principali siti di settore e sulle testate nazionali, rimbalza una notizia che potrebbe cambiare ancora, il volto della Nazionale italiana del futuro. La FIP, infatti, tramite il lavoro di Riccardo Fois, che fa attività di reclutamento (il termine inglese è recruiting), è riuscita a mettere sotto la lente d’ingrandimento il nome del lungo Paolo Banchero, in attesa del passaporto italiano. 16 anni, di origini italiane, ...

Siena - tunisino pestato in carcere : "TornAtene al tuo Paese" Indagati 15 agenti - contestata la tortura : Bufera al carcere di Siena, per un pestaggio che sarebbe avvenuto ai danni di un detenuto tunisino che ha fatto scattare l'inchiesta che vede 15 agenti Indagati. La procura avanza l’ipotesi di reato di tortura.I fatti contestati hanno portato il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) alla sospensione immediata per quattro agenti di polizia penitenziaria, oggetto di un provvedimento di interdizione da parte dell'autorità ...

Bambino di 6 anni gioca in continuazione - la madre sfinita lo lega con le cAtene nel pollaio : Una donna, madre adottiva di un Bambino di 6 anni, non riusciva a tenerlo fermo un attimo e allora ha pensato di incatenarlo in un pollaio. Questa terribile vicenda è accaduta a Osizweni, in Sud Africa. Il Bambino, dopo essere stato legato, ha iniziato ad urlare così forte che un vicino di casa lo ha sentito ed ha chiamato le forze dell’ordine. Il vicino di casa ha detto alla polizia che le urla provenivano dal pollaio e così ...

Devastante incendio vicino ad Atene : diversi evacuati e pompieri a lavoro da ore - il vento continua ad alimentare le fiamme : Oltre 160 pompieri stanno combattendo da alcune ore contro un enorme incendio sviluppatosi a una sessantina di chilometri da Atene. Le fiamme, alimentate dai forti venti, hanno avvolto diversi ettari di terreno. L’incendio era scoppiato ieri sulle montagne che sovrastano la località balneare di Loutraki, a ovest della capitale secondo i pompieri. Il “fuoco brucia vicino alla cima della montagna“, ha detto il vice capo delle ...