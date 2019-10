Volley | Superlega 2019-2020 | tutti gli italiani squadra per squadra Chi giocherà

Fonte : oasport

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Nel weekend del 19-20 ottobre scatterà la, il massimo campionato italiano dimaschile. Scopriamogliche giocheranno titolari nelle tredici squadre iscritte al torneo e chi dovrà farsi largo per trovaare spazio. PERUGIA: Filippo Lanza dovrebbe essere titolare ma attenzione perché lo schiacciatore potrebbe giocarsi il posto con Plotnitskiy per affiancare Leon in alcune partite. Stesso discorso vale per i centrali Russo e Ricci, uno dei due sarà sicuramente titolare mentre l’altro dovrà verosimilmente lasciare il posto al serbo Podrascanin, il libero Massimo Colaci sarà nel sestetto di partenza. CIVITANOVA: I tretitolari saranno il martello Osmany Juantorena, il centrale Simone Anzani e il libero Fabio Balaso. Jiri Kovar relegato in panchina ma potrebbe offrire un buon contributo subentrando di banda. TRENTO: Simone Giannelli in ...

topvolleylatina : #TopVolley48 #Superlega Abbonamenti disponibili! Fino alle 18 di oggi potrete ritirarli direttamente nella sede del… - CarlottaRossi11 : #Pallavolo #Volley #SuperLega - Davide Saitta propone: 'Anticipiamo alla vigilia Trento-Ravenna per far festeggiare… - Macypt11 : RT @topvolleylatina: #TopVolley48 #Superlega #TopVolleyPerugia ???? Arthur Szwarc ed Ezequiel Palacios sono tornati dalla World Cup in Giappo… -