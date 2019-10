Sui pagamenti elettronici il Governo apre agli esercenti

Il Liverpool punta Sui pagamenti elettronici ad Anfield : Nel weekend di Premier League il Liverpool ha operato un test importante ad Anfield. Il club inglese, infatti, ha introdotto i pagamenti elettronici in tutto lo stadio, come prima mossa di un progetto volto a offrire gradualmente un servizio sempre più veloce per i tifosi. La mossa del club ha visto l’introduzione dei pagamenti elettronici […] L'articolo Il Liverpool punta sui pagamenti elettronici ad Anfield è stato realizzato da Calcio e ...

Sconti Sui pagamenti con la carta : il modello Corea che piace a Bruxelles : Oggi la Corea del Sud è il paese al mondo nel quale l’uso delle carte elettroniche è più frequente in percentuale del Pil. E questo ha giovato alle casse dello Stato

Matteo Renzi al Wired Next Fest : “Sì all’Iva differenziata Sui pagamenti digitali” : Matteo Renzi al Wired Next Fest (foto: Franco Russo) “Ridurre l’Iva a chi paga i contanti? Il principio è giusto, ma dobbiamo, per legge, cancellare le commissioni e i costi. Altrimenti diventa un business per i soliti noti”. Così dal palco del Wired Next Fest di Firenze Matteo Renzi, senatore e leader del nascente partito Italia Viva, commentando la proposta del ministero dell’Economia Roberto Gualtieri. Altro tema di attualità, il ...

Pagamenti elettronici - i piani del governo per incentivarli : cashback per chi usa la carta - sanzioni a esercenti senza Pos. Niente tassa Sui prelievi : È la montagna d’oro a cui tutti i governi vorrebbero attingere: 107 miliardi di euro di evasione fiscale, l’equivalente di almeno quattro leggi di bilancio. Ed è solo una stima. Per scalfirla finora si è fatto poco, tra condoni per il rientro del sommerso e retromarce della politica sul tetto all’uso dei contanti (cambiato sei volte solo negli ultimi 15 anni). Ma il premier Giuseppe Conte ha assicurato ai sindacati che è una priorità. E una ...