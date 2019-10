Sicilia : studenti Madonie in corteo per zone franche montane : Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - Hanno sfilato per le strade di Castellana Sicula, sulle Madonie, per manifestare la volontà di continuare a vivere nelle città in cui sono nati e per chiedere l’istituzione delle zone franche montane. Centinaia di studenti arrivati dai comuni delle Madonie ma anche da

Sicilia : nelle Madonie studenti in piazza per Zone franche montane (2) : (Adnkronos) - "La situazione è diventata insostenibile – scrivono i rappresentanti del Comitato – abbiamo bisogno di interventi urgenti perché i nostri centri rischiano la desertificazione. Tutte le comunità montane dell’isola posseggono un patrimonio naturalistico, artigianale, storico e monumental

Sicilia : nelle Madonie studenti in piazza per Zone franche montane : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) - Anche gli studenti scenderanno in piazza nelle Madonie, al grido di 'Restiamo in paese', per chiedere l’istituzione delle Zone franche montane (ZFM), "Per tutelare il diritto a vivere in questa terra da uomini e donne liberi con la dignità del lavoro" si legge nella lo

Sicilia : nelle Madonie studenti in piazza per Zone franche montane (2) : (Adnkronos) – “La situazione è diventata insostenibile ‘ scrivono i rappresentanti del Comitato ‘ abbiamo bisogno di interventi urgenti perché i nostri centri rischiano la desertificazione. Tutte le comunità montane dell’isola posseggono un patrimonio naturalistico, artigianale, storico e monumentale di grande pregio che, se sfruttato appieno, risolverebbe il problema della disoccupazione. Tutto questo è ...

Sicilia : nelle Madonie studenti in piazza per Zone franche montane : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) – Anche gli studenti scenderanno in piazza nelle Madonie, al grido di ‘Restiamo in paese’, per chiedere l’istituzione delle Zone franche montane (ZFM), “Per tutelare il diritto a vivere in questa terra da uomini e donne liberi con la dignità del lavoro” si legge nella locandina della manifestazione organizzata per giovedì 17 ottobre, alle 9.30, in viale Risorgimento a ...

Sicilia : deputati per un giorno - gli studenti all'Ars : Palermo, 11 ott. (AdnKronos) - #Giovanistituzioni”, la manifestazione che ha consentito agli alunni di numerose scolaresche Siciliane di vestire i panni dei deputati per un giorno, arriva alla fase finale all’Ars, con la presentazione alla stampa e ad una rappresentanza di scuole isolane della “Gazz

Sicilia : deputati per un giorno - gli studenti all’Ars : Palermo, 11 ott. (AdnKronos) – #Giovanistituzioni”, la manifestazione che ha consentito agli alunni di numerose scolaresche Siciliane di vestire i panni dei deputati per un giorno, arriva alla fase finale all’Ars, con la presentazione alla stampa e ad una rappresentanza di scuole isolane della ‘Gazzetta Ufficiale delle Giovani Istituzioni”, la raccolta dei disegni di legge presentati, discussi e votati dagli ...