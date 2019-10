Olimpiadi | assessore veneto incontra ad di Rfi

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Venezia, 17 ott. (Adnkronos) – L’regionale alle Infrastrutture del, Elisa De Berti hato oggi l’Amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, ingegner Maurizio Gentile. L’incontro è stata l’occasione per fare il punto delle situazioni sugli investimenti già programmati in ambito ferroviario nel territorioe sui protocolli d’intesa già sottoscritti. Particolare rilievo durante la riunione ha avuto la messa a fuoco delle rispettive azioni, già stabilite o da prevedere, in prospettiva dei Giochi olimpici invernali di Milano- Cortina nel 2026.‘Per quanto riguarda gli interventi relativi alle2026 ‘ sottolinea l’De Berti – si è concordato di prevedere l’elettrificazione della rete ferroviaria del Bellunese, compresa anche la tratta tra Ponte nelle Alpi e Calalzo. ...

