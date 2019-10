Olimpiadi | assessore veneto incontra ad di Rfi 2

Olimpiadi : assessore veneto incontra ad di Rfi : Venezia, 17 ott. (Adnkronos) - L’ assessore regionale alle Infrastrutture del veneto , Elisa De Berti ha incontra to oggi l’Amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, ingegner Maurizio Gentile. L’incontro è stata l’occasione per fare il punto delle situazioni sugli investimenti già programma

Olimpiadi : assessore veneto incontra ad di Rfi : Venezia, 17 ott. (Adnkronos) – L’assessore regionale alle Infrastrutture del veneto, Elisa De Berti ha incontrato oggi l’Amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, ingegner Maurizio Gentile. L’incontro è stata l’occasione per fare il punto delle situazioni sugli investimenti già programmati in ambito ferroviario nel territorio veneto e sui protocolli d’intesa già sottoscritti. Particolare rilievo ...