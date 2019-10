Lampedusa | recuperati i corpi della madre e del neonato morti abbracciati nel naufragio

Migranti : naufragio Lampedusa - recuperati i primi sette corpi tra cui il bimbo piccolo : Palermo, 17 ott. (Adnkronos) – Sono stati recuperati oggi dai sommozzatori della Guardia costiera, come apprende l’Adnkronos, i primi sette dei 12 cadaveri individuati due giorni fa a 60metri di profondità insieme con il relitto del naufragio del 7 ottobre. Tra le salme recuperate c’è anche il corpi cino del bimbo piccolo rinvenuto accanto a una giovane donna. Gli inquirenti ritengono che si tratti della madre. I corpi ...

Naufragio a Lampedusa : recuperati 13 corpi di donne Bimba di 8 mesi tra i dispersi : Il barchino su cui erano stipate circa 50 persone si è rovesciato quando sono arrivate le motovedette della Guardia costiera e della Finanza per procedere al trasbordo. Tra i dispersi secondo i superstiti ci sarebbero 8 bambini.

Lampedusa - recuperati corpi di 13 donne : 14.12 Sono 13 i cadaveri recuperati dai soccorritori dopo il naufragio al largo di Lampedusa. Le vittime accertate sono tutte donne;tra i dispersi 8 bimbi -una di 8 mesi con la mamma- e 2 gestanti. I Pm di Agrigento indagano contro ignoti per naufragio e omicidio plurimo, in attesa di capire se gli scafisti siano tra i superstiti. Tratte in salvo 22 persone dopo il rovesciamento dell'imbarcazione. Lo spostamento dei migranti -una cinquantina- ...