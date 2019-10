Hai fatto arrabbiare Stefano? E la foto hot di Belen Rodriguez scatena i fan

Uomini e Donne - Sonia di notte su Ivan : “Come Hai fatto?” - frecciatine e sfoghi : Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez, una storia d’amore ormai finita La storia d’amore tra Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez è finita da un pezzo e a quanto pare i due non torneranno insieme: non si è mai parlato di avvistamenti, ripensamenti o altro, e a giudicare dalle parole della Pattarino niente di tutto questo avverrà. […] L'articolo Uomini e Donne, Sonia di notte su Ivan: “Come hai fatto?”, frecciatine e sfoghi ...

Tabatha Mani di Forbice - che fine ha fatto l'Hair stylist più famosa d'America : Sono tanti i programmi femminili mandati in onda nelle scorse stagioni dal canale Real Time ai quali il pubblico si era affezionato e non poco, ma dei quali non se n'è saputo più nulla.Tra questi, ricordiamo oggi quello della biondissima Tabatha Coffey, la parrucchiera più severa d'America che con i suoi due programmi televisivi Tabatha Mani di Forbice (trasmessi in Italia a partire dal 2011 come un unico format, ma originariamente suddivisi ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Italia - ci Hai fatto saltare le coronarie. Finale al cardiopalma - una squadra forte e olimpica ma quella trave da incubo… : L’Italia femminile si è qualificata per la Finale a squadre dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. Due giorni fa non sarebbe stata una notizia clamorosa vista l’elevata caratura della nostra Nazionale che vale tranquillamente la top-eight a livello internazionale. Questa sera è invece una gradita sorpresa perché, oggettivamente, dopo la gara di stamattina non ci speravamo più: 161.931 non sembravano sufficienti, eravamo ...

MotoGp – Jorge Lorenzo ancora dolorante ma fiducioso in THailandia : “fatto qualche piccolo passo in avanti” : Jorge Lorenzo sincero dopo le qualifiche del Gp della Thailandia: le parole del maiorchino della Honda da Buriram ancora un sabato di qualifiche complicato per Jorge Lorenzo: il maiorchino della Honda partirà domani dalla 19ª casella in griglia al Gp della Thailandia. Nonostante il risultato, però Lorenzo riesce a guardare il bicchiere mezzo pieno: “forse da fuori è complicato vedere miglioramenti se si guarda solo la posizione. ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP THailandia 2019 : “Contento di questa pole position. Abbiamo fatto un ottimo lavoro” : Fabio Quartararo si conferma uno degli uomini più veloci del Circus della MotoGP. Il francesino, in sella alla Yamaha Petronas, ha realizzato la pole position del GP della Thailandia, quintultimo round del campionato della classe regina. Una prestazione di grandissima qualità per il transalpino, che così può incamerare la quarta p.1 in quest’annata da incorniciare in qualità di rookie. L’alfiere della M1 ha saputo adattarsi molto ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP THailandia 2019 : “Soddisfatto del lavoro svolto - peccato per la 11a posizione” : Dopo tante settimane complicate, Danilo Petrucci prova a dare il via con maggiore fiducia al suo weekend del Gran Premio di Thailandia 2019 della MotoGP. Il pilota umbro, infatti, ha chiuso il suo venerdì in 11esima posizione, venendo estromesso per appena 21 millesimi a favore di Alex Rins. Tutto sommato, però, il ducatista preferisce guardare il bicchiere mezzo pieno. “Sono abbastanza soddisfatto del lavoro svolto oggi – spiega il ...

Gli auguri di Tony Iommi a James Hetfield per il suo ricovero : “Hai fatto la scelta migliore” : Una dedica appassionata di Tony Iommi a James Hetfield è comparsa nelle ultime ore sui canali social dell'ex Black Sabbath, a seguito della notizia del ricovero del frontman dei Metallica al rehab per i suoi problemi legati alla dipendenza da alcol. Per tale motivo i Four Horsemen hanno posticipato il tour in Australia e Nuova Zelanda durante il quale avrebbero dovuto condividere il palco con gli Slipknot di Corey Taylor. La band di Des Moines, ...

Amici Celebrities - Aldo Grasso punge Maria De Filippi : "Ma perché lo Hai fatto?" - il dubbio del critico : Aldo Grasso commenta a suo modo Amici Celebrity, che ha esordito sabato 21 settembre su Canale 5. "perché Maria De Filippi avrà sentito l' esigenza dell' ennesimo programma che mette vip e presunti vip alle prese con attività fuori dalla loro comfort zone, in questo caso esibizioni di canto e ballo?

“Ma come Hai fatto?”. Asia Argento e Matteo Salvini - è successo dietro le quinte tra loro due : “Si rende conto che ha sdoganato l’odio sociale?”. Durissimo attacco di Asia Argento nei confronti di Matteo Salvini. Non era la prima volta che si scontravano. Ma stavolta l’hanno fatto faccia a faccia: I due si sono scontrati negli studi di Canale 5, durante la trasmissione Live-Non è la D’Urso. Asia gli recrimina di essersi comportato in maniera indelicata quando – si era appena suicidato il suo compagno – lui le aveva offerto una caramella. ...

La mamma del finto Sebastian Caltagirone a Pamela Perricciolo : "Perché mi Hai fatto una cosa del genere?!" (video) : Barbara D'Urso, stasera, domenica 22 settembre 2019, ha ospitato Barbara, mamma del finto Sebastian Caltagirone, coinvolto, a suo malgrado, nel Prati gate. La donna ha ribattuto, con fermezza e tenacia, alle varie dichiarazioni di Pamela Perricciolo: Non ho mai lasciato mio figlio con lei. E' venuto una volta con me e mio marito al ristorante quando è stata scattata una foto ed il giorno della merenda. Non ho mai preso soldi da lei. Lei mi ha ...

“Ma cosa Hai fatto”. Fedro Francioni torna in tv - l’ex gieffino da Barbara D’Urso è irriconoscibile : Nell’edizione numero 3 del Grande Fratello, Fedro Francioni è uno di quelli che ha fatto la differenza. Simpatico, battuta sempre pronta, è rimasto nell’immaginario collettivo come un dei visi buoni e belli di quell’era ormai passata della televisione. Televisione che lo ha riaccolto, precisamente nel salotto di Pomeriggio 5. l’ex gieffino si è presentato alla corte di Barbara D’Urso diverso dai suoi esordi sul piccolo schermo: ha perso numerosi ...

“Hai fatto il bagno nella fogna?”. Alessia Marcuzzi mostra il lato b ma i commenti la distruggono : Avete visto, è iniziato Temptation Island Vip 2 con Alessia Marcuzzi. Ed è proprio la bellissima conduttrice che è al centro di una inutile polemica, in queste ore. Un gruppo di hater l’ha brutalmente umiliata sui vari social network. Per quale ragione? Nessun motivo, come sempre, si sono attaccati a un dettaglio senza dubbio sciocco. Per il momento Alessia Marcuzzi si trova in Sardegna impegnata con le registrazioni della seconda edizione di ...

Karapetyan - che attacco a Bonucci : “Quello che Hai fatto è vergognoso!” : “Ho un grande rispetto per la tua carriera ma quello che hai fatto è vergognoso“. Il giocatore dell’Armenia Aleksandr Karapetyan se la prende con Bonucci su Instagram il giorno dopo l’espulsione per un intervento a gomito alto ai danni del difensore della Juve e della Nazionale. Secondo il calciatore armeno, nella partita di ieri valida per le qualificazioni ad Euro 2020, il giocatore italiano avrebbe simulato di ...

