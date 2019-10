Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 17 ottobre 2019) L'obsolescenzadi molti prodotti di elettronica e pure di elettrodomestici non può dirsi di certo un'invenzione ma un dato di fatto. Il motivo per il quale moltismettono di funzionare a distanza di un range di tempo abbastanza definito, un po' oltre i 2 anni, sembra essere volutamentellato dai produttori per tenere alte le vendite e dunque spingere i consumatori verso nuovi acquisti. Qualcosa si muove in concreto per ovviare il problema ed una delle iniziative utili in tal senso è senz'altro il nuovo progetto PROMPT - Premature Obsolescence multi-stakeholder product testing programme, promosso in Italia da Altroconsumo. L'associazione dei consumatori nostrana insieme ad altre simili organizzazioni europee della Spagna, del Belgio e del Portogallo punta a combattere appunto il fenomeno dell'obsolescenzache comporta elevati costi per ...

OptiMagazine : Contro l’obsolescenza programmata dei dispositivi elettronici: come segnalare anomalie - GioannPolli : Sempre ferocemente contro l'usa e getta. Delle cose, delle persone e anche delle idee. Fossi un dittatore, imporrei… - SocialeDestra : @IsabellaRauti @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @GiovanniToti gli Italiani attendono una legge contro l’obsolescenza… -