Whirlpool | i lavoratori di Napoli | Guerra per tutti

Whirlpool a Napoli - stop alle attività dal 1° novembre. I lavoratori : «Traditi da governo e Mise» : Whirlpool Emea «prende atto con grande rammarico della mancata disponibilità da parte del governo a discutere il progetto di riconversione del sito», ossia della cessione del sito...

Whirlpool - «Dal primo novembre stop attività a Napoli». I lavoratori bloccano l'autostrada : «Non c'è stata nessuna apertura da parte dell'azienda», ha commentato il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, a margine dell'incontro a Palazzo Chigi

Whirlpool - Governo Conte "trattativa fallita"/ Lavoratori bloccano Autostrada Napoli : Whirlpool, fallita trattativa tra Governo Conte, Ministro Patuanelli e titolari azienda che vuole chiudere il sito di Napoli. Operai bloccano Autostrada A3

Whirlpool : "A Napoli stop alle attività dal primo novembre". I lavoratori bloccano l'autostrada : Il ministro Patuanelli: "Azienda ferma sulla cessione". Rabbia e momenti di tensione tra i dipendenti dello stabilimento di via Argine. Conte: "Assicuro massima attenzione del Governo"

Nessuna intesa su Whirlpool - Patuanelli : "Azienda determinata a vendere Napoli". I lavoratori occupano l'autostrada : Nessuna intesa tra Whirlpool e il governo sulla cessione dello stabilimento di Napoli. Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha definito surreale il comportamento dell’azienda. ”È surreale che ci sieda al tavolo conil presidente del Consiglio nella stessa posizione di tre settimane fa”, ha affermato il titolare del Mise. “La procedura può essere ritirata e ci può essere ...

Whirlpool : Conte - ‘a lavoratori assicuro massima attenzione governo’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Posso assicurare ai lavoratori massima attenzione a seguire questa vertenza”. Ad affermarlo è stato il premier Giuseppe Conte parlando a margine della presentazione al Cnr della Relazione sulla ricerca e l’Innovazione in Italia. “C’è la massima attenzione -ha aggiunto il premier- da parte mia, da parte del ministro Patuanelli, quindi dell’intero governo a seguire questa ...

M5S - folla e selfie per Di Maio. Fico : storia stupenda. Protestano i lavoratori Whirlpool - Patuanelli incontra delegazione : Bagno di folla e tanti selfie per Luigi Di Maio al suo arrivo alla Mostra d'Oltremare di Napoli dove è in corso «Italia 5 Stelle». Di Maio non ha rilasciato dichiarazioni ai...

M5S - folla e selfie per Di Maio. Fico : storia stupenda. Protestano i lavoratori Whirlpool : «Non vogliono farci entrare» : Bagno di folla e tanti selfie per Luigi Di Maio al suo arrivo alla Mostra d'Oltremare di Napoli dove è in corso «Italia 5 Stelle». Di Maio non ha rilasciato dichiarazioni ai...

M5S - folla e selfie per Di Maio. Protestano i lavoratori Whirlpool : «Non vogliono farci entrare» : Bagno di folla e tanti selfie per Luigi Di Maio al suo arrivo alla Mostra d'Oltremare di Napoli dove è in corso «Italia 5 Stelle». Di Maio non ha rilasciato dichiarazioni ai...

Napoli - lavoratori Whirlpool in corteo : 10.39 corteo dei lavoratori Whirlpool di Napoli, dallo stabilimento di via Argine a piazza Garibaldi. "Non accettiamo riconversioni", dicono gli operai, che si appellano al premier Conte in vista del tavolo con l'azienda previsto per il prossimo martedì. I lavoratori chiedono a Conte di far "rispettare il piano, le leggi italiane e la Costituzione. La Whirlpool non può strappare un accordo ad un tavolo ministeriale e scendere a compromessi con ...

Whirlpool - la Fim Cisl accusa : 'Il ministro Di Maio ha mentito ai lavoratori' : Appare assai delicata la situazione dell'azienda Whirlpool, che sembrerebbe sempre più interessata a vendere la divisione di Napoli e metterebbe così in ginocchio moltissimi lavoratori dello stabilimento. Nel programma 1/2 ora in più, in onda domenica scorsa, il sindacalista Marco Bentivogli della Fim Cisl, accusa il ministro Luigi Di Maio, ex ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, di aver mentito agli operai, in quanto la Whirlpool ...

Whirlpool - i lavoratori portano il finto funerale della lavatrice davanti al Mise. Landini : “No a chiusure e licenziamenti” : Uno sciopero di otto ore con una manifestazione nazionale a Roma, col corteo che ha portato al Mise una lavatrice, inscenando un finto funerale. I lavoratori Whirlpool hanno protestato contro la decisione dell’azienda di avviare la procedura di cessione dello stabilimento di Napoli, dove lavorano 410 persone. Una scelta che i sindacati hanno definito “in aperta violazione dell’accordo siglato a ottobre 2018”. Quello di oggi è ...

Whirlpool - lavoratori in piazza a Roma : in corteo il "funerale della lavatrice" : Sciopero e manifestazione per dire no alla cessione dello stabilimento di via Argine, in testa al corte Maurizio Landini: "Il governo agisca". Patuanelli annuncia un incontro a Palazzo Chigi

Vertenza Whirlpool Napoli - lavoratori in piazza a Roma : in corteo il "funerale della lavatrice" : Sciopero e manifestazione per dire no alla cessione dello stabilimento di via Argine, in testa al corte Maurizio Landini. Incontro al Mise