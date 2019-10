Fonte : oasport

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Una stagione ricca di tornei quella del circuito WTA di, in vista del. 60(ivi compresi i quattro Major e le Olimpiadi Tokyo) che non saranno facili da gestire dalle giocatrici. In unfitto di impegni, vi saranno due nuovi Premier: Adelaide nella seconda settimana dell’anno e Berlino sull’erba. Per quanto riguarda i tornei International, vi saranno le nuove sedi di Bad Homburg (Germania), Lione (Francia) e Albany (Stati Uniti). Inoltre, il WTA di Birmingham acquisisce la qualifica “Premier”. Spariscono invece i tornei di Sydney, Maiorca, Istanbul, Tashkent e di Quebec City. In casa Italia vi saranno due tornei: gli Internazionali BNL (11-17 maggio) e il WTA di Palermo (18-26 luglio). Il 3 febbraio è inil primo turno di Fed Cup (nuovo format), mentre il torneo olimpico di Tokyo prenderà il via sabato 25 luglio, finale ...

OA_Sport : Tennis, il calendario WTA 2020: tante novità e 60 eventi in programma. Confermata la tappa a Palermo - RSIsport : ?? A partire dal 2021 la #Hopman Cup farà il suo ritorno all'interno del calendario #ATP @atptour -